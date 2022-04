Alla ASL di Lecce sospese le visite degli informatori scientifici. Gabellone, intervenga subito la Regione

Interrogazione urgente del Consigliere Regionale di FdI Antonio Gabellone per la “Sospensione visite Informatori Scientifici del Farmaco presso le Strutture Ospedaliere di ASL Lecce”.

Gabellone premette che “attualmente ormai più del 90 % degli operatori sanitari e informatori scientifici del farmaco hanno completato la fase vaccinale, e nonostante, il passaggio in zona rossa della Puglia non tutte le attività professionali hanno subito un blocco, e tra quelle operative c’è la figura dell’informatore scientifico del farmaco che tra mille difficoltà si sono adeguati alle normative anti- covid.”

Il Consigliere Regionale rileva che dopo un apposito incontro del mese scorso con il Direttore Medico P.O. Ospedale “Vito Fazzi di Lecce” Dr. Osvaldo Maiorano e AIISF di Lecce “per avviare una proficua collaborazione concernente le attività degli Informatori scientifici del farmaco in ambiente ospedaliero, una volta terminate le operazioni di vaccinazione della categoria target di riferimento”, è arrivata invece una circolare a firma dello stesso Direttore, datata 14 marzo, con la quale “si comunicava la sospensione dell’attività di informazione scientifica in presenza basando il tutto su una non meglio specificata “attesa la situazione epidemiologica”.

“Al contrario – lamenta Gabellone nell’interrogazione – di quanto negli stessi giorni avveniva nella ASL di Taranto dove non solo si consente lo svolgimento dell’attività di informazione scientifica in presenza, ma addirittura con Circolare del 18.03.2021 a firma del Direttore sanitario, Dr Vito Gregorio Colacicco inviava un protocollo per regolamentare gli ingressi dell’informatore scientifico in totale sicurezza.”

Il Consigliere Regionale salentino evidenzia come “ l’arbitraria decisione assunta da Asl Lecce in difformità a quanto avviene nelle altre Asl territoriali, come evidenziato per la Asl di Taranto, sta avendo delle irreversibili e quanto mai negative conseguenze in termini occupazionali, oltre che in termini di qualità di informazione scientifica “. In conclusione Gabellone interroga il Presidente Emiliano e l’Assessore Lopalco per sapere se si intende “ ripristinare immediatamente nella Asl di Lecce l’attività di informazione scientifica in presenza, atteso che nessuna norma statale e/o regionale ha bloccato l’attività, e l’adozione di un protocollo d’intesa con la categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco volto a regolamentare l’accesso degli stessi nelle Strutture Ospedaliere, così come avvenuto per Asl Taranto. “