Tutti in barca gli alunni delle quarte della Scuola Primaria “Don Milani”

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Gli alunni e le alunne delle classi QUARTE del plesso di Scuola Primaria “Don Milani” di Via Crispi, facente capo all’ I.C. POLO 2, hanno svolto un compito scolastico davvero particolare.

Si è concluso infatti il Progetto Didattico Nazionale della Federazione italiana Vela che, in collaborazione con il MIM, vuole diffondere tra i giovanissimi i valori dello sport in un ambiente naturale a loro familiare : il mare.

In classe gli istruttori della FIV, appartenenti al Circolo Nautico la Lampara ASD, hanno coinvolto gli alunni nella presentazione dei vari tipi di imbarcazione a vela e hanno illustrato loro le attività che si svolgono su ciascuna di esse. Venerdì, al porticciolo di Santa Caterina, hanno concluso il progetto mettendo a disposizione degli alunni una piccola imbarcazione a vela, un sup e un gommone con una barchetta per consentire loro di sperimentare sul campo quanto appreso tra i banchi di scuola negli incontri precedenti.

Grande è stato l entusiasmo da parte degli alunni partecipanti, dei docenti accompagnatori e dei genitori che hanno assistito, nel vivere un’esperienza veramente unica con istruttori molto professionali e disponibili ad organizzare al meglio ed in sicurezza ogni momento dell incontro.

Nei prossimi giorni l esperienza verrà svolta anche dagli alunni delle classi quarte dei plessi “Lombardo Radice” di via Pilanuova e “Aristide Gabelli” di Via Bellini.