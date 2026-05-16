Sanità, Per la Puglia: “Aumento Irpef non colpisce i più deboli, tagli anche alla macchina regionale”

“La linea scelta dal presidente Antonio Decaro e dalla giunta per affrontare il disavanzo sanitario tutela le fasce più deboli e, con i tagli al consiglio regionale, chiede giusti sacrifici anche alla macchina regionale”. Così il gruppo consiliare Per la Puglia.

“La scelta del presidente Decaro va in una direzione ben precisa. L’addizionale regionale Irpef resterà invariata allo 0,1% per i redditi fino a 15mila euro. Per i redditi tra 15mila e 28mila euro l’aliquota salirà dallo 0,2% allo 0,9%; per la fascia tra 28mila e 50mila euro passerà dallo 0,4% al 2%; oltre i 50mila euro salirà dallo 0,62% al 2,1%. Il 72,5% dei contribuenti pugliesi subirà un impatto nullo o contenuto. Queste cifre rappresentano al meglio l’impegno del governo regionale finalizzato ad impattare nel minor modo possibile sulle tasche dei pugliesi”.

“Prima ancora di intervenire sulle tasse – aggiungono i consiglieri di Per la Puglia – si è scelto di chiedere sacrifici alla politica. Il taglio di 107 milioni di euro, dai costi della politica agli uffici regionali, che andranno a coprire una parte del disequilibrio sanitario del 2025, sono un segnale forte e concreto, una scelta di responsabilità nei confronti dei cittadini pugliesi ai quali viene chiesto un sacrificio importante. A questo va aggiunto un aspetto da tenere in forte considerazione: anche il governo centrale deve fare la sua parte, a cominciare dal trasferimento di tutte le risorse spettanti alla Regione Puglia secondo l’aumento dei costi del 4% certificato anche dal Ministero. Non lo dimentichi mai chi continua a fare propaganda politica su temi così delicati”.

“L’impegno assunto dal presidente Decaro con i pugliesi – proseguono i consiglieri di Per la Puglia – è chiaro sin dalla campagna elettorale e va verso il miglioramento dell’offerta sanitaria. Per questo motivo non ci saranno tagli di nessun tipo ai reparti ospedalieri. Siamo consapevoli di come la nostra sanità abbia bisogno di un cambio di passo ed è su questo che il presidente Decaro sta lavorando incessantemente con tutto il nostro pieno ed incondizionato supporto”.