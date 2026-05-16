Rivoluzione creativa allo “Scarambone”: quando la scuola accende il futuro

LECCE – Una scuola senza più barriere, capace di trasformarsi in un cantiere aperto di idee, arte e inclusione. È questa l’istantanea impressa negli occhi degli studenti del Polo Professionale “Scarambone” di Lecce, che hanno appena vissuto una settimana decisamente fuori dal comune grazie alla “Settimana della Creatività”.

L’iniziativa, voluta dal Dirigente Scolastico Paolo Antonucci, ha scardinato la routine della didattica frontale per dare spazio ai talenti dei ragazzi. Un progetto ambizioso che ha fatto centro grazie alla sinergia con alcune delle realtà culturali più attive del territorio: l’associazione “Fucina Salentina”, “Le Cummari” e il noto collettivo di arte urbana “167Bstreet”.

Tra cartapesta, murales e comunicazione

Per sei giorni l’istituto ha pulsato di un’energia nuova attraverso laboratori pratici e sociali. Gli studenti si sono messi in gioco nel recupero creativo e nel teatro, hanno omaggiato la tradizione locale con la lavorazione della cartapesta e hanno affrontato temi cruciali come la “Comunicazione Non Violenta”, un percorso per gestire i conflitti e promuovere l’empatia. Il segno tangibile di questa rivoluzione rimarrà impresso proprio sulle pareti della scuola: un grande murales, realizzato insieme a 167Bstreet, che ha trasformato un’area dell’istituto in un’opera d’arte condivisa.

L’ingegno e la sfida (epica) con i professori

Non solo arte, ma anche gioco e sana competizione. Se la biblioteca si è trasformata in un’avventurosa “Escape Room”, il vero momento clou è stato il torneo sportivo di pallavolo, che ha visto scendere in campo una sfida epica: docenti contro alunni. L’evento ha abbattuto il classico distacco “da cattedra”, cementando un rapporto di straordinaria complicità e rispetto reciproco tra risate, tifo caloroso e sani sfottò da campo.

Lo “Scarambone” archivia così un’esperienza che dimostra come, quando la scuola fa rete con il territorio, il futuro dei giovani si accende di una nuova luce.