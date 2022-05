Racale, nuove nomine in Puglia Popolare: Barbara Micaletto, vice-coordinatrice, ed Emilio Palese, coordinatore giovani

A Racale, d’intesa con il coordinatore provinciale Luigi Mazzei, continua a strutturarsi il movimento con la nomina di Barbara Micaletto a vice coordinatrice e quella di Emilio Palese a coordinatore dei giovani.

Con la presenza di entrambi si qualifica ulteriormente l’organizzazione del movimento nel paese.

“La nomina degli amici Barbara Micaletto ed Emilio Palese consente a Puglia Popolare di contare su persone di elevata statura morale e politica che garantiranno la crescita su Racale del movimento.

A loro e al coordinatore di Racale Marco Amantonico gli auguri di buon lavoro da parte del coordinamento provinciale” – ha dichiarato Luigi Mazzei.

“Ringrazio Marco Amantonico e Luigi Mazzei per l’attenzione e la fiducia riposta nella mia persona. I comuni valori uniscono le nostre energie per il bene dei cittadini di Racale. Non mancherà il mio impegno per garantire la crescita del movimento” ha dichiarato il neo coordinatore dei giovani Emilio Palese, studente universitario e membro della Consulta giovanile di Racale da tempo impegnato nel sociale.

“Accolgo con entusiasmo la nomina appena ricevuta, ora guardiamo al futuro con fiducia credendo che il nostro modello civico e moderato, che si rifà agli ideali degasperiani e morotei, aggreghi ed unisca tutte quelle persone per bene che non si riconoscono nella deriva sovranista” sono le parole di Barbara Micaletto, guardia giurata e amante dell’attività politica e impegnata nel volontariato.

“Puglia popolare continua la sua azione di radicamento nel territorio coinvolgendo i giovani in politica nella convinzione che le cose si cambiano con l’impegno, la competenza e la tenacia” – è quanto dichiara il coordinatore racalino Marco Amantonico.