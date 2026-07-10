In coma dopo la nascita, neonata morì dopo neppure un mese per un’infezione: “Nessun responsabile”

GALLIPOLI (Lecce) – Nessun responsabile per la morte di Azzurra, la neonata di Gallipoli deceduta il 1°dicembre 2023 dopo poco meno di un mese di vita nonostante il disperato ricovero all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, a Roma, a bordo di un aereo militare. La posizione di cinque medici in servizio presso il reparto di ginecologia-ostetricia dell’ospedale di Gallipoli e del ginecologo che aveva seguito la gravidanza della mamma della piccola, fino alla 34esima settimana, è stata archiviata dalla gip Anna Paola Capano.

I sei medici erano accusati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario ma sulla scorta degli esiti della consulenza del medico legale Alberto Tortorella non sono state ravvisate negligenze nel loro operato e la giudice si è così allineata con la richiesta del sostituto procuratore Alessandro Prontera.

Sulla base degli accertamenti medico-legali, il decesso sarebbe stato causato da un’infezione nonostante non sia stato accertato il luogo in cui la neonata abbia potuto contagiarsi. La morte risale al 1°dicembre 2023. Nella denuncia, depositata dall’avvocato Giovanni Scarascia, i genitori sollevavano alcune perplessità: in particolare, sofferenze sottovalutate dai medici oppure complicanze subentrate in un secondo momento.

Azzurra era venuta alla luce alle 19.30 del 2 novembre. Pesava 4 chili e 200 grammi. Sembrava stare bene ma poche ore dopo le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Intorno alle 23 del giorno stesso, venne richiesto l’intervento di un’ambulanza in arrivo dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il personale medico stabilizzò la neonata non appena arrivata nel capoluogo salentino, poi il coma farmacologico “senza capirne la ragione”. Azzurra venne trattenuta per 72 ore, prima di risvegliarsi quando i medici le riscontrarono l’infezione di un batterio di corsia (lo stafilococco).

E ancora coma farmacologico, un arresto cardiaco e il trasporto d’urgenza a Roma al Bambino Gesù, a bordo di un C130-J, un aereo militare che permette di imbarcare direttamente l’ambulanza per trasporto Ecmo, con a bordo l’équipe medica, e di accorciarne notevolmente i tempi di viaggio. Ricoverata nell’ospedale pediatrico della capitale, il cuore di Azzurra cessò di battere il 1°dicembre. Per la sua morte, però, non ci sono colpevoli “perché – come riportato nel decreto di archiviazione – gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di un’applicazione di una misura diversa dalla confisca”. A seguire gli sviluppi dell’indagine per conto dei medici, gli avvocati Vito De Pascalis, Oronzo Piccinno e Pierandrea Serio.