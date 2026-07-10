Centro Ilma, appello del sindaco Palese e percorso istituzionale di Minerva e Casili: accelera l’iter per l’accreditamento

Il futuro del Centro Ilma di Gallipoli torna al centro del dibattito istituzionale con un doppio fronte che punta nella stessa direzione: da un lato il percorso amministrativo avviato in Regione dal vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili e dal consigliere regionale Stefano Minerva, dall’altro l’iniziativa politica promossa dal sindaco di Presicce-Acquarica, Giacomo Palese, che chiama a raccolta tutti i Comuni del Salento per sostenere l’apertura della struttura. Due iniziative parallele che mirano ad accelerare il completamento dell’iter di autorizzazione e accreditamento del centro dedicato alla prevenzione oncologica.

Oggi si è tenuto un invito tra il vicepresidente e assessore al Welfare Cristian Casili, il consigliere regionale Pd, Stefano Minerva, e il direttivo della Lilt è stato fatto il punto sul percorso avviato già nello scorso aprile insieme all’assessore regionale Donato Pentassuglia. Al termine della riunione è stata confermata la volontà politica di arrivare all’utilizzo della struttura e sono stati definiti i prossimi passaggi operativi. “Il confronto odierno è il naturale proseguimento di un impegno che stiamo portando avanti con dedizione. Abbiamo stabilito il percorso operativo necessario per arrivare alla piena fruizione della struttura. È doveroso precisare, per onor di cronaca, che il progetto richiede, oltre alle autorizzazioni regionali, una serie di passaggi tecnici che sono attualmente in itinere: si tratta di adempimenti imprescindibili, senza i quali non è possibile procedere formalmente. Stiamo seguendo ogni fase con la massima attenzione affinché questi passaggi si concludano nei tempi più brevi possibili”, dichiarano Minerva e Casili.

Il cronoprogramma prevede già lunedì un incontro con la Asl Lecce per definire, nell’ambito del fabbisogno aziendale, gli spazi da destinare alla Lilt e le attività di salute pubblica che l’associazione potrà svolgere. Mercoledì, invece, la questione approderà in Commissione regionale per un approfondimento dedicato alle prospettive del Centro Ilma e al ruolo della Lilt nel sistema sanitario territoriale. Al termine di questo percorso sarà convocato un tavolo permanente destinato a sfociare nella sottoscrizione del protocollo d’intesa. “Dopo l’incontro di lunedì e il passaggio in commissione di mercoledì avvieremo formalmente il tavolo permanente che porterà alla firma del protocollo d’intesa. È questa la strada che stiamo percorrendo: una programmazione seria, fatta di atti amministrativi certi e di una collaborazione istituzionale trasparente, lontana da chi cerca facili polemiche e vicina, invece, alle reali esigenze di salute pubblica dei nostri cittadini”, concludono Minerva e Casili.

Sul fronte dei Comuni arriva intanto l’iniziativa del sindaco di Presicce-Acquarica, Giacomo Palese, che annuncia la presentazione di una mozione consiliare, predisposta con il supporto dell’assessore Tatiana Turi, per chiedere alla Regione Puglia di completare il procedimento di autorizzazione e accreditamento del Centro Ilma. L’obiettivo è estendere il documento a tutti i Consigli comunali del Salento per costruire una posizione condivisa a sostegno della struttura. “La tutela della salute non può avere appartenenze politiche. È un diritto fondamentale dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Per questo porteremo all’approvazione del Consiglio comunale una mozione a sostegno dell’apertura del Centro Ilma di Gallipoli e del completamento, da parte della Regione Puglia, del procedimento di autorizzazione e accreditamento necessario alla sua piena operatività. La mozione sarà messa a disposizione di tutti i Comuni del Salento affinché possa essere condivisa e approvata dai rispettivi Consigli comunali. Sarebbe un segnale forte e unitario a sostegno di un presidio sanitario strategico per la prevenzione oncologica e per la tutela della salute delle nostre comunità. Invito, pertanto, tutti i sindaci ad aderire a questa iniziativa, affinché il territorio parli con una sola voce nell’interesse esclusivo dei cittadini e della salute pubblica”.