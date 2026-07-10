Ennesimo schianto mortale sulle strade del Salento: scontro tra Audi e motoape, un morto

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MATINO (Lecce) – Ancora sangue sulle strade del Salento. L’ennesimo incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 262, in territorio di Matino, dove il conducente di una moto Ape ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un’Audi.

L’impatto è avvenuto all’altezza di una curva. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto Ape, il 90enne Carmelo Danese, rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e deceduto sul colpo nonostante l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Matino, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, insieme ai carabinieri della stazione di Matino, che hanno prestato supporto nelle operazioni. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e gli accertamenti.

Maggiori informazioni nelle prossime ore