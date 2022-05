Covid a scuola, i dati del Dipartimento Salute: contagi quasi raddoppiati con alunni in aula

PUGLIA – I dati del Dipartimento Salute regionale sembrano dare ragione alle tesi dell’assessore Lopalco, ancora contrario a un ritorno in aula. È per questo motivo che Emiliano continuerà a emanare ordinanze che lasceranno le famiglie libere di scegliere la didattica a distanza: il Codacons dovrà farsene una ragione. La Regione Puglia, a seguito della emanazione della prima ordinanza num. 407, ha avviato un sistema di rilevazione dei casi di positività e dei soggetti in quarantena da parte dei referenti Covid19 scolastici, consolidatosi nella vigenza delle ulteriori ordinanze regionali.

Il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia comunica i dati di questa attività di sorveglianza relativi alle settimane 5-10 aprile e 12-17 aprile.

Secondo la rilevazione dei casi segnalati fra gli studenti ed il personale scolastico, nelle due settimane successive il fine settimana di Pasqua, sono stati segnalati in media circa 550 casi di contagio fra gli studenti e 160 casi nel personale scolastico.

In particolare sono risultati positivi nella settimana 5-10 aprile: 567 studenti e 190 personale scolastico; nella settimana 12-17 aprile sono risultati positivi 540 studenti e 154 personale scolastico.

L’impatto della presenza studentesca, passata da 106.000 presenze circa nella settimana 5-10/4 a oltre 154.000 nella settimana 12-17/4, si è evidenziato con un aumento notevole delle quarantene che sono passate da 1210 fra gli studenti e 425 nel personale scolastico della prima settimana, alle 2952 fra gli studenti e 748 nel personale scolastico della seconda settimana successiva al week end pasquale.

L’incremento complessivo dei provvedimenti di quarantena ammonta pertanto a 2065 tra la prima e la seconda settimana.

“La Regione Puglia – dichiarano gli assessori Pier Luigi Lopalco e Sebestiano Leo – ha disposto con ordinanza che le Istituzioni Scolastiche comunichino, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute attraverso un’apposita piattaforma, il numero degli studenti e del personale scolastico positivo al Covid19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid. Ringraziamo le scuole per questo importante lavoro che ogni settimana ci consente di disporre di dati aggiornati, puntuali e utilissimi ai fini delle analisi epidemiologiche e le famiglie che da sempre esprimono grande collaborazione”. La riflessione sulla scuola è molto dolorosa, vedendo la maggior parte dei banchi con le rotelle, costati 95 milioni di euro, accantonati nei magazzini scolastici: il personale scolastico e gli studenti sarebbero stati molto più tutelati con delle mascherine adeguate (invece di quelle chirurgiche che vengono fornite attualmente). Il professor Burioni, in un recente intervento su RAI 3, ha spiegato che negli spazi chiusi queste protezioni sono insufficienti, mentre le FFP2 proteggono quasi totalmente in una stanza chiusa con le microgoccioline che restano in aria. La scuola non ha fornito le protezioni giuste ai suoi fruitori (le mascherine chirurgiche proteggono solo al 10%): partiamo da questo errore per spiegarci l’avanzata dei contagi in questi ambienti.