Vista Festival, un grande evento gratuito a Porto Cesareo

*COMUNICATO STAMPA*

VISTA FESTIVAL AL VIA. SABATO 11 LUGLIO SI ACCENDONO LE LUCI CON I SUD SOUND SYSTEM. NOVE GIORNI DI GRANDI EVENTI, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO A 360°

Porto Cesareo si prepara a vivere nove giorni da protagonista dell’estate pugliese. Ad aprire ufficialmente il VISTA Music & Art Festival 2026, sabato 11 luglio, saranno i Sud Sound System, autentiche icone della musica salentina, chiamati ad inaugurare un’edizione che si annuncia come la più spettacolare e ricca di sempre.

Dall’11 al 19 luglio il grande spazio del Parcheggio Dune si trasformerà in una vera e propria cittadella dell’intrattenimento, pronta ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta la Puglia e non solo. Un festival che va ben oltre la musica e che punta a offrire un’esperienza completa, capace di coinvolgere ogni fascia di pubblico grazie a un format moderno, immersivo e totalmente gratuito.

Grande attenzione sarà riservata anche all’accoglienza e alla mobilità. Grazie alla collaborazione con il Comune di Porto Cesareo, il pubblico potrà usufruire del servizio di navetta gratuita, pensato per favorire una mobilità sostenibile e ridurre il traffico verso l’area del festival. A supporto della manifestazione sarà inoltre predisposta una vasta area parcheggi gestita dall’organizzazione di 4 Promotion, in sinergia con la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e i numerosi volontari impegnati ogni giorno per garantire sicurezza, ordine e un’efficiente gestione dei flussi di pubblico.

*Il Format*

VISTA Festival si conferma infatti un appuntamento capace di unire grandi concerti, spettacoli, arte, cultura, intrattenimento, enogastronomia di qualità e momenti di socialità in un’unica grande manifestazione. Per nove giorni Porto Cesareo diventerà il cuore pulsante dell’estate, con un’area eventi progettata per offrire divertimento a 360 gradi.

Accanto al grande palco live troveranno spazio un’ampia area food & beverage dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, un luna park con attrazioni per famiglie e bambini, installazioni artistiche, animazione, aree hospitality, spazi dedicati alla sostenibilità e alla socialità, oltre all’area radio che vedrà protagonista Radio System, media partner ufficiale del festival, pronta a raccontare in diretta ogni giornata della manifestazione con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi.

Dopo aver superato le 100 mila presenze nella scorsa edizione, VISTA Festival rilancia con un programma artistico ancora più prestigioso che accompagnerà il pubblico ogni sera con concerti, spettacoli e format di successo nazionale.

*Il programma dei 9 giorni di eventi*

Grande attesa per il concerto inaugurale dei Sud Sound System, è di tutta la line up prevista per il giorno dell’inaugurazione. Il calendario proseguirà domenica 12 luglio con “Uniti per la Senologia”, il talk dedicato alla prevenzione oncologica promosso insieme al dottor Luigi Manca e ai principali partner del settore sanitario.

Lunedì 13 luglio sarà la volta dell’Indie Rock Night con Discografia Clandestina, La Municipàl, Malamore, Di Maggio e Yamas ed il dj set Inude

Martedì 14 luglio spazio al Power Day con i Kawabonga.

Mercoledì 15 luglio arriverà uno degli appuntamenti più attesi dell’intera estate italiana: Nostalgia 90, il celebre show capace di riportare sul palco le atmosfere e i grandi successi degli anni Novanta.

Giovedì 16 luglio il viaggio continuerà con la World Experience firmata Antonio Castrignanò, ambasciatore della musica popolare salentina nel mondo.

Venerdì 17 luglio riflettori puntati sulle eccellenze musicali del territorio con Made in Salento, che vedrà protagonisti Après La Classe, Sista Vibes e Manie.

Sabato 18 luglio sarà la grande notte della dance con DJ Jad e Wlady degli Articolo 31 insieme a Fabio Alisei e Gibba di Radio 105.

Gran finale domenica 19 luglio con Bar Italia – La Domenica Italiana, uno spettacolo dedicato ai grandi successi della musica italiana.

*Organizzazione e Patrocini* Patrocinato dal Comune di Porto Cesareo, dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce, VISTA Music & Art Festival continua così il proprio percorso di crescita, consolidandosi come uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate del Sud Italia e un importante strumento di promozione turistica del territorio.

Un festival che guarda al futuro, investendo sulla qualità dell’offerta artistica, sull’ecosostenibilità, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulla capacità di trasformare Porto Cesareo, per nove giorni, in un grande palcoscenico aperto a musica, cultura, spettacolo e divertimento