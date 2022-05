I Popolari di Puglia si strutturano, dopo aver incassato un assessore (Leo): Ruggeri nomina Pendinelli responsabile provinciale, Torricelli cittadino. Mignone aderisce

LECCE – I Popolari di Puglia si strutturano e si organizzano anche in Provincia di Lecce e partono dal Comune Capoluogo. I vertici del Movimento, coordinati dal Sen. Totò Ruggeri, presenti tra gli altri l’Assessore Regionale Sebastiano Leo e il Presidente del Gruppo Consiliare Vizzino, hanno confermato l’avvio dei coordinamenti Provinciali la cui gestione è affidata agli stessi Consiglieri Regionali, a Lecce Mario Pendinelli, a Brindisi lo stesso Vizzino, a Taranto Stellato, nella Bat La notte, a Foggia Clemente che si faranno carico, nelle prossime settimane di nominare i relativi coordinamenti Provinciali ed anche i responsabili e i coordinamenti comunali.

“Si inizia proprio dalla Provincia di Lecce e dal Suo Comune Capoluogo affidandone il coordinamento e segreteria a Gabriele Torricelli, che dopo una lunga esperienza di dirigente nel PD del quale è stato Vice Segretario, ha da tempo aderito al movimento supportando la lista dei Popolari in questa ultima e vincente competizione regionale, ma anche salutando con soddisfazione e orgoglio l’adesione di Carlo Mignone attuale presidente del Consiglio Comunale di Lecce – spiega un comunicato ufficiale – Saranno per cui imminenti le nomine di tutti i Coordinatori e quindi dei coordinamenti di tutti i Comuni della Provincia con il coinvolgimento, soprattutto e in prima linea, dei tanti consiglieri e amministratori che hanno supportato l’azione politica del Movimento in termini di rappresentatività e impegno elettorale.

I Popolari partendo dall’importante risultato elettorale conseguito in questa ultima competizione regionale, oltre che su base Regionale, soprattutto in provincia di Lecce, raggiungendo la soglia quasi dell’8%, un successo ben oltre le previsioni e che consegna a questo movimento un ruolo politico centrale ma anche rinnovate responsabilità, confermano al Presidente Emiliano ed al Suo Governo, oggi più che mai, sostegno, supporto e solidale impegno, nelle Istituzioni, nel territorio e tra la gente, incoraggiando il confronto, la fiducia e l’ascolto delle istanze, delle legittime aspettative e dei bisogni di quelle comunità rese più fragili e deboli dalla tragedia di questa pandemia, ma senza trascurare l’impegno genetico e distintivo di una forza popolare che è quello di progettare e lavorare per il futuro della Puglia che elimini le diseguaglianze e difenda diritti e giustizia sociale”.