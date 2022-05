Apre il nuovo centro di raccolta comunale a Matino

MATINO – Il percorso virtuoso iniziato da tempo dall’Amministrazione Comunale finalizzato al rispetto dell’ambiente e al contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti raggiunge, ora, nell’apertura dell’Ecocentro comunale, una tappa fondamentale.

Entrerà a regime, infatti, lunedì 3 maggio, la struttura di via Prati verdi voluta fortemente dal governo cittadino guidato da Giorgio Salvatore Toma e realizzata, con una procedura di gara, a seguito di un importante finanziamento ottenuto dall’Ente da parte della Regione Puglia nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020, ASSE VI – AZIONE 6.

Il centro di raccolta comunale, strumento a supporto della raccolta differenziata e che integra le raccolte differenziate svolte con servizio stradale, porta a porta, seguirà i seguent orari: Lunedì dalle 14,30 alle 18, il mercoledì dalle ore 10,00 alle 13,00, il giovedì dalle 14,30 alle 18,00, il venerdì dalle 10,00 alle 13,00, il sabato dalle 14,30 alle 18,00. Ogni prima domenica del mese dalle ore 08,00 alle 13,00.

La sua finalità primaria è quella di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica nonchè qualla di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da utenze domestiche e non domestiche.

“Sono particolarmente soddisfatto – riferisce il Sindaco Giorgio Salvatore Toma – dell’obiettivo raggiunto, in sinergia con diversi uffici comunali, – che ringrazio pubblicaente – dalla Amministrazione comunale da me rappresentata. L’apertura del Centro comunale di raccolta dei rifiuti giunge dopo una lunga azione di educazione alla cultura ambientale e di prevenzione, controllo e contrasto alle pratiche scorrette di conferimento dei rifiuti e alla deplorevole abitudine di alcuni di abbandonare i rifiuti in zone della città. La crescita di una Comunità e di un territorio – conclude il Sindaco – passa necessariamente dal rispetto delle regole e dall’amore per la propria terra”

“Siamo sicuri che con l’apertura dell’ecocentro – aggiunge il consigliere Emanuele Coronese – possa aver fine la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti nelle campagne che, oltre ad essere un serio pericolo per la salute delle persone, è un’offesa al paesaggio in cui viviamo”.