Covid, 386 casi: 84 nel leccese. Numeri ancora in calo, ma troppi decessi. Pulito: “Molti arrivano quando è tardi. 19 in terapia intensiva”

PUGLIA – I numeri della battaglia alla pandemia sono tutti in calo, ma l’indice alto di decessi è una costante. “In molti casi si arriva tardi in ospedale – ci spiega il responsabile della Terapia Intensiva del DEA, Giuseppe Pulito – Quando si ha a che fare con il COVID-19 non si può lasciar passare neanche un minuto: esistono dei protocolli da seguire per evitare la rianimazione. In reparto abbiamo cinquantenni e sessantenni”. Si sarebbero potuti salvare, dunque, con tamponi tempestivi e interventi veloci di medicina territoriale, mentre un’alta percentuale dei gravissimi è destinata a morire. La terapia intensiva del DEA di Lecce oggi ospita 19 pazienti. L’indice dei positivi rimane stabile al 4,45% rispetto al 4,51% di ieri.

Nelle ultime ventiquattr’ore si registra un aumento dei decessi: 30 rispetto agli 8 di ieri, dei quali ben 9 in provincia di Lecce. Per il resto tutti gli indicatori lasciano spazio all’ottimismo: anche i ricoverati scendono a quota 1.027.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA – 20 MAGGIO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 20 maggio 2021, registra 8.679 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 386 casi positivi: 81 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 30 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.415.076 test.

207.173 sono i pazienti guariti.

34.205 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 247.720 così suddivisi:

93.840 nella Provincia di Bari;

24.803 nella Provincia di Bat;

18.902 nella Provincia di Brindisi;

44.348 nella Provincia di Foggia;

25.937 nella Provincia di Lecce;

38.722 nella Provincia di Taranto;

790 attribuiti a residenti fuori regione;

378 provincia di residenza non nota.