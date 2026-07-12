Una lite e poi un botto: petardo o sparo? Mistero a Sannicola

Un forte boato nella notte, un’accesa discussione in strada e l’ombra di un’arma da fuoco.

È un vero e proprio giallo quello su cui stanno cercando di fare luce i carabinieri della compagnia di Gallipoli, intervenuti nella tarda serata di ieri alla periferia di Sannicola per un misterioso episodio che ha sfiorato la mezzanotte.

L’allarme è scattato nei pressi di una stazione di servizio situata lungo la strada che conduce ad Alezio, a breve distanza da un forno della zona.



Secondo una prima ipotesi investigativa, in quel punto una coppia di conviventi residente a Tuglie avrebbe avviato un violento litigio, culmine del quale sarebbe stata l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Sul posto sono tempestivamente confluite tre pattuglie della stazione locale e i militari del Nucleo operativo e radiomobile per avviare i rilievi balistici e ricostruire la dinamica.

Ascoltati a caldo dagli inquirenti, i due conviventi hanno però fornito una versione diversa, ridimensionando l’accaduto e sostenendo che quel rumore sordo fosse in realtà soltanto un grosso petardo fatto esplodere durante il diverbio.

La veridicità di questa versione è adesso al vaglio degli investigatori. Fortunatamente l’episodio non ha registrato feriti, ma per stabilire con certezza la natura del boato i carabinieri hanno già mappato e acquisito i filmati di tutte le telecamere di sorveglianza della zona.

Saranno i fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza a chiarire se si sia trattato di un gesto intimidatorio o di un banale botto notturno.