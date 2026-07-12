David D’Aprile inaugura la sua mostra personale a Leuca, “tra sogno e realtà”

L’arte rompe la tela e invade lo spazio: a Santa Maria di Leuca inaugura la personale di David D’Aprile

Santa Maria di Leuca, 13 luglio 2026 – Questa sera, alle ore 20:30, nelle storiche scuderie di Villa La Meridiana, sarà inaugurata “Tra sogno e realtà”, la mostra personale dell’artista salentino David D’Aprile, visitabile fino al 30 luglio con ingresso libero.

L’esposizione accompagna il pubblico alla scoperta del Break Painting, l’innovativa tecnica ideata e brevettata da David D’Aprile nel 2014, attraverso la quale la pittura supera i confini della tela trasformandosi in un’opera tridimensionale. I soggetti escono dal dipinto, rompendo fisicamente la superficie della tela e invadendo lo spazio reale, coinvolgendo direttamente lo spettatore in un’esperienza immersiva.

Protagonisti della mostra sono personaggi iconici della cultura pop, del fumetto, dei manga e del cinema, reinterpretati in una chiave originale che fonde pittura, scultura e installazione. Ogni opera invita il visitatore a interrogarsi sul sottile confine tra immaginazione e realtà, tema centrale dell’intero percorso espositivo.

Diplomato presso la Scuola d’Arte di Lecce, David D’Aprile ha trasformato anche il daltonismo in un elemento distintivo della propria ricerca artistica, sviluppando uno stile caratterizzato da forti contrasti cromatici, materia e tridimensionalità. Dopo anni di sperimentazione, il Break Painting è oggi il tratto più riconoscibile della sua produzione.

«Con questa mostra desidero condividere il mondo che mi accompagna fin da bambino: quello dei sogni, dei cartoni animati, dei fumetti e della fantasia. Attraverso il Break Painting do forma concreta all’immaginazione, facendo uscire le opere dalla tela per renderle parte della realtà e dell’esperienza di chi le osserva.»