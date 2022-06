Elezioni a Nardò, il Pd ancora a caccia di un candidato. Frasca e “Collettiva” all’attacco

PUGLIA – Cozza, Losavio, Falangone (M55), Frasca (civici e Forza Italia) continuano a sfidare il sindaco uscente Pippi Mellone (che potrebbe contare anche sul sostegno di Lega e Fratelli d’Italia). Il Pd è ancora in cerca di un candidato: Salvatore Donadei non accetta senza una coesione sulla sua candidatura a sindaco delle opposizioni. Sarà, dunque, un’estate rovente non solo per il caldo, ma per una campagna elettorale già piena di sudore e veleni (innescati soprattutto con la vicenda dai risvolti giudiziari del “caso firme false”). La data per votare sarà tra settembre e ottobre: nel frattempo i colpi di scena non mancheranno.

REBUS PD

Il lavoro di costruzione di una lista importante di centrosinistra, che puntava su Salvatore Donadei, con il supporto di Riccardo Leuzzi, Risi, Giovanni Siciliano, Vaglio, è andato in fumo per il “no” del residente della Camera Civile: impossibile disimpegnarsi con la squadra del Nardò per poi rischiare di perdere pesantemente. Con 6 candidati è tutto incerto: uno contro uno sarebbe stato accettabile per scegliere l’amore per la città, rinunciando momentaneamente a quello per la squadra. Il sostegno totale delle opposizioni avrebbe cambiato le cose.

FRASCA CONTRO LA SINISTRA PUGLIESE

“Famiglie arrabbiate e disperate perché, come un meteorite, è arrivata la notizia, da parte della Regione Puglia, della sospensione delle tariffe per il trasporto assistito degli utenti con disabilità nelle strutture riabilitative della provincia di Lecce e non solo – scrive il candidato sindaco Mino Frasca – Una sospensione ai limiti della civiltà. Le norme prevedevano che l’assistenza fosse responsabiltà per metà delle Asl e per metà degli ambiti di zona. Emiliano ha deciso di spostare questo servizio sul piano sanitario soltanto le province di Lecce, Taranto e Brindisi, impallando gli ambiti di settore e ha lasciato intoccate le pronvince di Bari e Foggia, creando, così, discriminazione tra il Nord e il Sud della Puglia. Ora la maggior parte delle comunità cerca di continuare a mandare avanti questo servizio a proprio carico, tenendo in considerazione un fardello di responsabilità non da poco.

Diversamente abili, bambini curati nelle strutture di Neuropsichiatria, anziani, ora, dovranno fare affidamento solo sulle loro famiglie per essere accompagnati nelle varie strutture riabilitative, senza contare quanto sia grave la decisione anche per operatori socio-sanitari e autisti che perderanno il loro posto di lavoro.

Non è giusto. E’ squallido e vergognoso.

Eliminare un servizio di tale importanza lascia nella solitudine e nell’abbandono, anche economico, centinaia di famiglie.

Perché sono state sospese le tariffe per i mezzi utilizzati e per i servizi? Hanno passato la “gatta da pelare” a chi ora è costretto, da solo, a coprire le spese perchè il servizio di trasporto per disabili e i centri diurni, nelle province sopra citate, non sono considerati servizi di riabilitazione. La differenza sta nel fatto che alcuni centri beneficianogratuitamente dei trasporti, altri dovranno sostenere costi aggiuntivi che non potranno affrontare; alcuni utenti possono usufruire dei buoni di servizio, altri verranno esclusi. Alquanto selettivo.

Si parla tanto di futuro, ma ci si dimentica del presente, perché ora è il momento di risolvere un problema che doveva essere affrontato tanto tempo fa, ma, nello specifico il Comune di Nardò ha preferito tacere ed aspettare, al contrario del Comune di Galatina, che ha alzato la voce e si è fatto sentire. Evidentemente, questi personaggi al potere,avevano già una soluzione: prendersi cura dei fragili e degli indifesi abbandonandoli a sé stessi senza più il supporto e l’aiuto dei terapisti e degli operatori.

IL COMUNICATO DI “COLLETTIVA”

“È di qualche giorno fa la notizia, comunicata sulla pagina Facebook del Comune di Nardò, della destinazione a sede della Guardia di Finanza (per ben 99 anni) dell’immobile dell’ex Istituto Agrario, un edificio a due piani con un terreno di quasi quattro ettari – affermano in un comunicato i responsabili di Collettiva –

La rivitalizzazione e la rigenerazione degli immobili inutilizzati o sottoutilizzati sono sempre un buon investimento per le amministrazioni, ma dovrebbero anche essere parte di un piano lungimirante di benessere sociale. La disponibilità crescente di spazi e la necessità di riconvertire strutture pubbliche rimaste inutilizzate può e deve favorire la nascita di luoghi di sperimentazione, di socialità e di aggregazione, di espressione culturale e di impiego del tempo libero.

Vorremmo un’amministrazione che, prima di ridestinare le risorse, si interessi alle esigenze dei cittadini e delle associazioni che operano nel territorio. La ricerca di soluzioni a interessi collettivi non può essere frutto di valutazioni personali, ma necessita obbligatoriamente di una consultazione pubblica.

Per questo motivo sosteniamo l’appello di Diritti a Sud per un progetto di recupero della scuola Agraria preesistente, che diverrebbe un polo di formazione agricola e agrotecnica. La progettazione di questi spazi non deve concentrarsi solo sulla ristrutturazione fisica, ma soprattutto sul suo valore sociale e di ripristino delle aree periferiche.

Non sarebbe bello i nostri spazi fossero davvero pubblici, anche nella scelta del loro utilizzo?”.