Report covid Asl, 373 positivi nel leccese. Un ricoverato nella rianimazione del DEA. Più comuni senza positivi, a Lecce sono 93

1 of 3

LECCE – Il report covid Asl aggiornato a oggi, 18 giugno 2021, sui positivi nella provincia segnala 373 cittadini contagiati (la settimana scorsa erano 595). Il calo dei malati è costante ormai da un mese: i guariti superano di gran lunga i nuovi contagiati. C’è un solo ricoverato nella rianimazione del Dea di Lecce, 15 in Pneumologia e 12 negli infettivi. Nel reparto covid dell’ospedale di Galatina sono 11 (4 nel Reparto di Medicina interna). Sono 6 i pazienti post COVID nell’ospedale di San Cesario. Il totale è di 49 ricoverati residenti in provincia di Lecce. Purtroppo si registrano due decessi nel centro covid leccese.

La situazione nella provincia leccese e di una discesa dei numeri, ad esclusione di pochissime comunità. Si arresta il calo di contagiati a Lecce: i residenti positivi passano da 92 a 93 in una settimana. Calano, invece, a Nardò i contagi: da 31 a 13. A Casarano la situazione è sotto controllo: questa settimana si passa da 21 a 10 residenti infettati. Cavallino è a quota 7 (due in meno). Ad Aradeo i pazienti covid sono ancora 19; a Castrignano dei Greci sono 25 (erano 27 la settimana scorsa); a Copertino sono 19 (erano 45). Galatone passa da 22 a 11. Melendugno ha 8 residenti positivi (uno in meno in 7 giorni). Monteroni passa da 16 a 11 residenti infetti. Novoli ne ha 6 (erano 10), come Racale. A Salice Salentino ce ne sono 7. Surbo passa da 33 a 26 residenti positivi. Trepuzzi ne ha 12 (uno in meno); Veglie passa da 11 a 7; Porto Cesareo 4 e Vernole 2 (la metà della scorsa settimana). Tutti gli altri comuni hanno pochi positivi, che si contano sulle dita di una mano, oppure zero, come potete vedere cliccando sulle immagini sopra.

Link Sponsorizzato

È salito anche questa settimana il numero dei paesi senza contagiati e con questo andamento se ne aggiungeranno altri. Castrignano del Capo era a zero, ma questa settimana ha 2 nuovi positivi: stesso discorso per Scorrano e San Pietro in Lama. Anche Diso, che era a zero, ha un nuovo residente contagiato.

Ecco i comuni senza positivi: Alliste, Bagnolo, Botrugno, Calimera, Cannole, Carmiano, Carpignano Salentino, Caprarica, Castrì di Lecce, Castro, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Leverano, Martano, Martignano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Palmariggi, Poggiardo, Patù, Parabita, Ruffano, Sanarica, San Cassiano, San Cesareo, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Soleto, Salve, Surano, Supersano, Sternatia, Specchia, Tuglie, Taurisano, Tiggiano, Uggiano La Chiesa e Zollino.

I MALATI DI COVID NELLA PROVINCIA LECCESE

Link Sponsorizzato

Registra anche il numero dei cittadini residenti vaccinati, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età.

Sono 570.491 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 362.737 prime dosi, 187.056 seconde dosi e 20.698 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 7200 sono state somministrate nella fascia 12-19, 19.863 nella fascia 20-29, 30.129 nella fascia 30-39, 59.782 nella fascia 40-49, 106.392 nella fascia 50-59, 112.274 nella fascia 60-69, 123.932 nella fascia 70-79, 90.504 nella fascia 80-89, 20.415 negli over 90.

Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.

I NUOVI POSITIVI DI OGGI: BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 18 GIUGNO 2021

Anche il bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 18 giugno 2021, è rassicurante: registra 6893 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 106 casi positivi: 23 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.603.966 test.

236.813 sono i pazienti guariti.

9.343 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.757 così suddivisi:

95.056 nella Provincia di Bari;

25.554 nella Provincia di Bat;

19.687 nella Provincia di Brindisi;

45.107nella Provincia di Foggia;

26.852 nella Provincia di Lecce;

39.324 nella Provincia di Taranto;

806 attribuiti a residenti fuori regione;

371 provincia di residenza non nota.