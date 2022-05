Covid, 164 nuovi casi in Puglia: 72 in provincia di Lecce. Nonostante la crescita dei positivi, nessun decesso e ospedali con pochi pazienti. Col vaccino la quarta ondata non fa paura

PUGLIA – I ricoverati negli ospedali COVID scendono a 87: la situazione è sotto controllo nelle terapie intensive. L’effetto vaccino si può già vedere nella diminuzione delle ospedalizzazioni, nonostante aumentino i positivi (oggi sono 87 i ricoverati con COVID in regione). L’obiettivo è essere immuni per l’80% della popolazione per l’autunno, quando la quarta ondata potrebbe diventare una realtà. Ma in quel caso non ci sarà bisogno di chiusure, perché il COVID costringerà pochissimi pazienti all’ospedalizzazione. Intanto, il green pass per entrare in tante attività pubbliche sta diventando uno stimolo alla vaccinazione: sono tantissimi i giovani pugliesi che hanno aderito. È un boom di richieste.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 25 luglio 2021, registra6610 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 164 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.834.769 test.

246.172 sono i pazienti guariti.

2.213 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.049, così suddivisi:

95.600 nella Provincia di Bari;

25.709 nella Provincia di Bat;

20.004 nella Provincia di Brindisi;

45.355 nella Provincia di Foggia;

27.458 nella Provincia di Lecce;

39.638 nella Provincia di Taranto;

838 attribuiti a residenti fuori regione;

387 provincia di residenza non nota.