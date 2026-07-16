Detenuto di 35 anni muore in carcere: stava giocando a biliardino con altri reclusi. Aperta un’indagine

CAMPI SALENTINA (Lecce) – È avvolta nel mistero la morte – la sesta in tre mesi – di Michele Fina, 34 anni, originario di Campi Salentina, deceduto ieri, mercoledì 15 luglio, nel carcere di Lecce. Il detenuto era dentro per un definitivo di qualche mese: il fine pena era fissato per ottobre. Fina aveva appena concluso il colloquio con i genitori quando, rientrato nella sala comune – ha accusato un malore mentre giocava a biliardino insieme ad altri reclusi. Il 34enne si è accasciato per terra senza che i medici potessero salvargli la vita. Sulle cause del decesso è stato aperto un fascicolo d’indagine dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci con l’accusa di omicidio colposo a carico di ignoti.

A dire del Sindacato polizia penitenziaria (Spp) – come riportato in un comunicato – si tratterebbe “della terza vittima per droga, dopo quelle registrate fra aprile e maggio scorso, all’interno dello stesso istituto penitenziario”. Per il segretario generale, Aldo Di Giacomo, l’ennesimo decesso rappresenterebbe “la tragica conferma di quanto denunciamo da tempo: la droga circola in grandi quantitativi specie nelle carceri pugliesi, siciliane, lombarde e campane. I tossicodipendenti, più di 20mila detenuti con problemi di dipendenza secondo l’ultima rilevazione statistica del dicembre 2025, rappresentano il 32% del totale e muoiono con maggiore frequenza in carcere rispetto ai decessi che avvengono fuori”.

Come ribadito già in altre occasioni, “gli istituti penitenziari – secondo il sindacalista – sono diventati le più grandi “piazze di spaccio” nel Paese. Noi da tempo abbiamo messo in guardia sul nuovo corso della ‘mafia 2.0’, che non è possibile contrastare con l’assunzione di poche decine di agenti penitenziari”. Per Di Giacomo “non per tutti i detenuti l’approvvigionamento di droga è complicato: i boss e quanti dispongono di aiuti all’esterno sono privilegiati e usano le droghe per ricattare. Una situazione che ha superato ogni limite al punto che alcuni istituti per ‘traffico’ superano persino le piazze di spaccio di grandi città”.

Sulle cause del decesso, l’avvocata Chiara Capodieci, legale del detenuto e della famiglia, è molto più cauta in attesa degli esiti dell’autopsia, fissata per i prossimi giorni. “Non abbiamo ancora dati definitivi – spiega l’avvocata a Repubblica – saranno gli accertamenti tossicologici a stabilire se il mio assistito abbia assunto droga”. L’ultimo colloquio, il 7 luglio. “L’ho visto tranquillo in quell’occasione – dice il suo legale – non mi aveva manifestato particolari problematiche se non qualche disturbo di stomaco che stava comunque curando con una terapia”. Circa tre settimane addietro, infatti, il salentino era stato ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e poi dimesso in attesa di ultimare alcuni esami. A breve poi come riferisce l’avvocata Capodieci “sarebbe stata fissata udienza davanti al tribunale di sorveglianza per discutere l’istanza di domiciliari in una comunità”.