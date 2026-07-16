Accusa un malore, mentre è in acqua. Nulla da fare per una turista in vacanza nel Salento

Gallipoli (Lecce) – Ha accusato un improvviso malore, si è accasciata ed è morta a pochi metri dalla riva, tra gli altri bagnanti.

Nuova tragedia lungo la costa salentina, questa mattina, attorno alle 12.30. A farne le spese, purtroppo, una turista belga di 70 anni in vacanza a Rivabella. La donna, tra l’altro, pare sia proprietaria di una casa sul litorale di Gallipoli.

Dopo essere entrata in acqua a pochi metri dalla riva, in un tratto di spiaggia libera, per rinfrescarsi dalla forte calura di oggi, è stata colta da un malore, cadendo in acqua. Ad accorgersi del corpo immobile, tra le onde, sono stati alcuni bagnanti presenti in spiaggia che hanno subito dato l’allarme.

Tra i primi ad intervenire anche il bagnino della postazione di salvataggio comunale, che ha praticato un tentativo di rianimazione dopo che la donna è stata recuperata e adagiata sulla battigia. E la stessa cosa hanno fatto anche gli operatori del 118. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita.

Su disposizione del magistrato di turno, la salma della 70enne è stata restituita ai familiari.