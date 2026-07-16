Maxi blitz riuniti: la scure della giustizia sotto forma di una pioggia di condanne per oltre 800 anni

SALENTO – Si abbatte la scure della giustizia: 128 imputati condannati e 17 assoluzioni per complessivi 852 anni di carcere. Peer 56 emesse assoluzioni parziali per alcuni dei capi di imputazione contesta Questo l’esito del processo scaturito dalle due maxi inchieste antimafia confluite in un unico processo: le operazioni ribattezzate “Sud Est” e “Lockdown” riunite dal giudice per l’udienza preliminare Stefano Sala. Che, in queste ore, ha emessa la sentenza in abbreviato al netto delle richieste riportate nella requisitoria dalla pm della Dda di Lecce, Giovanna Cannarile, che aveva invocato 143 condanne e sole due assoluzioni nel processo (consente uno sconto di un terzo della pena). Nell’ordine, il lungo di imputati con le relative condanne, corredate, a margine, dalla richiesta invocata dalla pubblica accusa. Alfonso Accoto, 59ebbe di Rubiera (Reggio Emilia), sette anni e quattro mesi di reclusione, comprensiva di una precedente sentenza; Cirino Accoto, 51enne di Poggiardo, è stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione.

Mirko Attanasio, 31enne di Carmiano, in continuazione con un’altra sentenza, a quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione; Giulio Biscozzi, 28enne di Copertino, sette anni e otto mesi di reclusione per reati unificati in continuazione con una precedente sentenza, mentre è stato prosciolto per un altro capo, perché il fatto non sussiste; Leonardo Caiaffa, 24enne di Carmiano, due anni di reclusione, assolto da episodio di acquisto di droghe pesanti relativo allo stesso capo; 20 anni a Gianluca Calabrese, 38enne di Copertino, assolto da due d’imputazione perché il fatto non sussiste; Cristina Calogiuri, 38enne di Merine (frazione di Lizzanello) è stata condannata a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione; sei anno, otto mesi a Pierluigi Lorenzo Calogiuri, 23enne di Lizzanello; Manuele Lorenzo Capirola, 41enne di Castri di Lecce, a due anni e due mesi di reclusione, assolto per un singolo episodio per non aver commesso il fatto; 20 anni a Raffaele Capoccia, 37enne di Lecce, in continuazione con sentenze pregresse, e assolto da alcuni addebiti; Fabio Capone, 59enne di Lizzanello, a un anno e quattro mesi di reclusione; Giulia Caraccio, 35enne di Tricase, quattro anni e quattro mesi con una precedente condanna.

Damiano Lorenzo Carlà, 33enne di San Cesario di Lecce, nove anni e due mesi di reclusione per imputazioni per droga, mentre per altre accuse il tribunale ha dichiarato il non doversi procedere rilevando il principio del ne bis in idem, perché già giudicato; Roberto Carrisi, 41enne di Cavallino, a sei anni e otto mesi di reclusione; Donato Cazzella, 45enne di Lecce, a tre anni, due mesi e venti giorni di reclusione; Massimo Cazzella, 52enne di Lecce, sette anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, e assolto per alcuni reati; Arian Cerma, 49enne di Durazzo,quattro anni e otto mesi di reclusione e prosciolto per un capo contestato. Gabriele Cervetti, 21enne di Corigliano d’Otranto, a due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione; Lorenzo Cisternino, 23enne di Melendugno, a sei anni e dieci mesi di reclusioneM Juri Luigi Corpus, 21enne di Lecce, due anni e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale, per alcune condotte, e assolto per altri episodi legati alla medesima contestazione; Roberto Corpus. 60enne di Lecce, a tre anni e quattro mesi di reclusione e prosciolto da un capo; Lorenzo Roberto Costantini, 31enne di Lecce, due anni e otto mesi di reclusione; Carlo Coviello, 48enne di Trepuzzi, otto anni di reclusione, ottenendo l’assoluzione per due capi; Andrea D’Alba, 23enne di Borgagne, frazione di Melendugno, sette anni e quattro mesi di reclusione; Donato D’Amico, 45enne di Tricase, è stato condannato a quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione; Marco De Donno, 32enne di Scorrano, il giudice ha stabilito un incremento di pena di un anno di reclusione oltre a una precedente sentenza; Ivan Dell’Anna, 49enne di Copertino, a quattro anni e sei mesi di reclusione, ma è stato assolto da due capi per non aver commesso il fatto; Simone Della Gatta, 32enne di Lecce, tre anni e due mesi di reclusione e assolto parzialmente; Antonio De Iaco, 42enne di Sanarica, ha rincassato due anni e quattro mesi di reclusione e assolto per un capo; stessa condanna per Fabrizio De Mitri, 46enne di Botrugno; Antonio De Pascalis, 44enne di Lecce, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione; Maurizio De Pascali, 45enne di Andrano, è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione, in continuazione con una vecchia sentenza; Davide De Rinaldis, 53enne di Lecce, otto anni e sei mesi di reclusione, con una precedente sentenza; Nicola Eder Di Nunzio, 42enne di Maglie, è stato condannato a cinque anni e due mesi di reclusione; Giampiero Dora, 46enne di Marittima (Diso), a tre anni di reclusione e assolto per un capo per non aver commesso il fattoM Antonio Elia, 35enne di Andrano, è stato condannato a nove anni e due mesi di reclusione; Federico Elia, 22enne di Melendugno, a sei anni e otto mesi; Antonio Federico, 28enne di Lecce, a tre anni e quattro mesi; Luigi Feliconi, 51enne di Lecce, e due anni di reclusione.

Mirko Foti, 31enne di San Cassiano, è stato condannato a un anno e sei mesi beneficiando della sospensione condizionale della pena e della non menzione; Nadir Frisullo, 31enne di Tricase e nove anni e venti giorni di reclusione, in continuazione con quattro sentenze irrevocabili precedenti; Michele Fuso, 27enne di Melendugno, a sette anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione;Giulio Maria Gagliardi, 27enne di Lecce, è stato condannato a sette anni e quattro mesi; Santo Gagliardi, 60enne di Lecce, ritenuto ai vertici ha incassato una condanna a 20 anni; Emanuele Gammariello, 32enne di Arnesano, è stato condannato a undici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, incamerando un’assoluzione per un capo; Davide Gigliola, 31enne di Andrano, è stato condannato sei anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, e assoluzione per un capo, perché il fatto non costituisce reato; Rocco Gligora, 54enne di Africo (Reggio Calabria) sette anni e quattro mesi; Alessandro Greco, 42enne di Castromediano, frazione di Cavallino,otto anni e quattro mesi, assolto da un capo; Andrea Gubello, 43enne di Monteroni di Lecce, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione; Davide Guida, 34enne di Copertino, sette anni e otto mesi; Jonathan Guido, 26enne di Lecce, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione; Gennaro Hajdari, 42enne di Lecce, 1 anno e quattro mesi di reclusione; Giorgio Hameti, 31enne di Scorrano, undici anni e quattro mesi di reclusione.; Leonard Hameti, 52enne di Maglie, è stato condannato a tre anni di reclusione; Oronzo Indraccolo, 36enne di Lecce, è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione e assolto dal reato associativo; Michael Ingrosso, 26enne di Lizzanello, sette anni e quattro mesi di reclusione; Roberto Ingrosso, 41enne di Cavallino, a due anni e otto mesi di reclusione; Luigi Lazzari, 50enne di Lizzanello, a due anni e quattro mesi di reclusioneM Roberta Legno, 42enne di Lecce, è stata condannata a cinque anni, un mese e dieci giorni e assolta da quattro capi perché il fatto non sussiste; Andrea Leo, 54enne di Vernole, ha incassato venti anni di reclusione, ai veriti, tra gli altri reati unificati dalla continuazione; Mattia Leo, 23enne di Vernole, è stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per reati con una pregressa sentenza di patteggiamento, e assolto per uno specifico episodioM Pietro Leone, 52enne di Martina Franca, sette anni e quattro mesi di reclusione, con assoluzione per un capo perché il fatto non sussiste.

E poi ancora: Federico Letizia, 36enne di Caprarica di Lecce, è stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per reati in continuazione con un patteggiamento precedente; Antonio Leto, 35enne di Caprarica di Lecce, nel ruolo di organizzatore e partecipe, ha incassati venti anni di reclusione e assolto per un capo; Stefano Leucci, 35enne di Poggiardo, a tre anni di reclusione e assolto per il reato associativo; Gabriel Longo, 22enne di Melendugno, a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione; Antonio Mandurrino, 40enne di Lecce, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione e assolto per un capo; Ippazio Manno, 29enne di Tiggiano, è stato condannato a quattro anni di reclusione a ssolto dal reato associativo; Alessandro Marra, 63enne di Tricase, due anni e otto mesi; Davide Marra, 25enne di Spongano, a cinque anni di reclusione; Ivan Martella, 50enne di Andrano, a quindici anni e venti giorni di reclusione in continuazione con precedenti pronunce, e assolto per due capi; Fabio Marzano, 56enne di Lecce, è stato condannato a otto anni di reclusione per tentato omicidio di Massimo Caroppo; Claudio Marzo, 59enne di Andrano, a due anni e otto mesi di reclusione; Silvano Massafra, 28enne di Andrano, a quindici anni e dieci mesi di reclusione come partedciparpe a un’associazione e assolto da alcuni capi;Graziano Melis, 36enne di Castri di Lecce, è stato condannato a otto anni di reclusione, in continuazione; Federico Melissano, 27enne di Andrano, a cinque anni e otto mesi di reclusione e assolto dall’associazione; Cosimo Miggiano, 44enne di Muro Leccese, a venti anni di reclusione per aver militato in continuazione con plurime condanne precedenti, a ssolto per tre capiM Davide Miglietta, 50enne di Lecce, è stato condannato a un anno di reclusione; Lucio Minonne, 54enne di Andrano, è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione e assolto dall’associazione; Marco Minonne, 48enne di Andrano, a nove anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e assolto dalle contestazioni di un singolo capo; Giuliano Montagna, 48enne di Maglie, e otto anni e quattro mesi di reclusione, e un’assoluzione parziale per un episodio; Daniele Morciano, 37enne di Tricase, a sei anni e otto mesi di reclusione; Giuseppe Muia, 63enne di Copertino, a due anni e otto mesi di reclusione; Pierluigi Musarò, 47enne di Andrano, e sette anni e otto mesi di reclusione, con una sentenza del 2020 passata in giudicato e dichiarato il non doversi procedere per il principio del ne bis in idem per una condotta; Alban Mustaffalari è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione;condannato a tredici anni, sette mesi e dieci giorni, pur venendo assolto da un capo per non aver commesso il fattom Diego Negro, 44ene di Scorrano; Luigi Nicolì, 30enne di Tricase, a quattro anni di reclusione e assolto dall’associazione per non aver commesso il fatto; Andrea Panico, 47enne di Andrano, è stato condannato a otto anni, undici mesi e venticinque giorni di reclusione e per ulteriori capi, in continuazione con una precedente sentenza del 2023; Ruben Patruno, 28enne di Copertino, a sei anni, nove mesi e dieci giorni; 20 anni ad Antonio Marco Penza, 42enne di Lecce, con ruoli apicali nelle due associazioni (riconosciute armate e transnazionali), e assolto da quattro capi perché il fatto non sussiste; Cristian Pepe, 51enne di Lecce, è stato condannato a quattro anni di reclusione cpn recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Salvatore Perrone, 59enne di Trepuzzi, ha incassato venti anni di reclusione, ottenendo l’assoluzione per un capo perché il fatto non sussiste; Alessandra Petracca, 42enne di Scorrano è stata condannata a otto anni e due mesi di reclusione; Giorgio Piccinno, 35enne di Scorrano, a tre anni e otto mesi di reclusione; tre anni e 4 mesi ad Andrea Piri, 40enne di Poggiardo, assolto per specifici episodi a lui non ascrivibili; Damiano Antonio Piri, 67enne di Poggiardo, ha incassato un incremento di pena di un anno e sei mesi (in continuazione con un’altra sentenza) per un capo dal quale è stato parzialmente assolto beneficiando del principio del ne bis in idem; Fabio Pisanu, 53enne di Lecce, è stato condannato a due anni di reclusione e assolto da un capo per non aver commesso il fattoM Andrea Podo, 48enne di Monteroni di Lecce, a sei anni e otto mesi di reclusione per la partecipazione ad associazione armata, pur essendo stato assolto da tre capi; Andrea Podo, 30enne di Lecce, è stato invece condannato a sette anni e dieci mesi di reclusione e prosciolto da un capo e parzialmente da un altro; Marzia Quarta, originaria di San Cesario di Lecce e residente a Lecce, è stata condannata a due anni di reclusione, beneficiando della sospensione condizionale della pena e della non menzione; Stefano Rizzato, 34enne di Lizzanello, ha incassato due anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione con un precedente giudicato; Cristian Roi, 43enne di Nardò, ha incassato tredici anni e due mesi di reclusione (con una sentenza del 2022) e ottenendo un ne bis in idem per due episodi e assoluzioni parziali;Giacomo Russo, 26enne di Corsano, è stato condannato a nove anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per il ruolo di partecipe nell’associazione e altro con una parziale assoluzione solo per un episodio; Alessandro Santoro, 25enne di Melendugno, a sei anni e otto mesi di reclusioneM Andrea Santoro, 35enne di Lecce, è stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione; Carlo Saracino, 41enne di Borgagne (Melendugno) a quattro anni di reclusione, assolto da un capo perché il fatto non costituisce reato; Mario Sciurti, 40enne di Andrano, a cinque anni di reclusione; Filippo Scorda, 52enne di Bovalino (Reggio Calabria) a quattro anni e otto mesi di reclusione.

Infine: Carlo Serio, 51enne di Lecce, è stato condannato a dieci anni di reclusione. Luca Spagnolo, 42enne di Lecce, a cinque anni e quattro mesi di reclusione; Paolo Raffaele Stefanelli, 51enne di Andrano, a otto anni e venti giorni; il collaboratore Cristian Stella, 30enne di Lecce, a dieci anni e sei mesi di reclusione,con il ruolo di organizzatore per due capi, uniti a numerosi ulteriori illeciti di cessione di stupefacenti,e assolto da altri due capi; Gianluca Stella, 35enne di lecce, a sette anni e otto mesi di reclusione; Vincenzo Stippelli, 47enne di Squinzano, a tre anni e due mesi di reclusione; Gioele Striani, 24enne di Melendugno, ha ricevuto una condanna a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusion; Emiliano Sulka, 32enne di Lizzanello, è stato condannato a nove anni di reclusione, in continuazione con una precedente sentenza irrevocabile del 2023; Oronzo Taurino, 28enne di San Donato di Lecce, e otto anni e otto mesi di reclusione, con una precedente sentenza del 2022 e dichiarato il non doversi procedere per il principio del ne bis in idem per un capo; Angelo Terrizzi, 46enne di Minervino di Lecce, è stato condannato a tre anni di reclusionee assolto da un capo perché il fatto non costituisce reato; Maurizio Toma, 50enne di Scorrano, a tredici anni e quattro mesi di reclusione e assolto da due capi per non aver commesso il fatto; Marcello Tulipano, 60enne di Copertino, è stato condannato a cinque anni di reclusione (in aumento a una precedente sentenza passata in giudicato nell’aprile 2024) e assolto da due capi e parzialmente da un terzo; Cristian Urso, 46enne di Andrano, ha incassato nove anni e otto mesi di reclusione come partecipe ad associazione armata e per ulteriori reati, in continuazione con un giudicato del 2022, e prosciolto solo per una specifica condotta; 20 anni a Francesco Urso, 38enne di Andrano, per il ruolo di vertice ma è stato assolto da un capo e, seppur parzialmente, da altri due perché il fatto non sussiste; Patrizia Urso, 32ene di Andrano, ha incassato due anni e otto mesi di reclusione; Vito Paolo Vacca, 31enne di Racale, è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione e assolto limitatamente a una specifica compravendita perché il fatto non sussiste; Michael Veri, 27enne di Melendugno, a tre anni e quattro mesi di reclusione (con un verdetto nell’aprile 2024) e assolto da un singolo capo perché non ha commesso il fatto; 2 anni e 6 mesi a Michael Virgulto, 35enne di Lecce, è stato assolto per minaccia, perché il fatto non sussiste. Carlo Zecca, 37enne di Lecce, a quattro anni e quattro mesi di reclusione; Matteo Zezza, 32enne di Scorrano, ha incassato quattro anni e quattro mesi di reclusione.

ASSOLUZIONI

Il gup Stefano Sala ha assolto con formula piena Giacinto Aventaggiato, 41 anni, di Specchia, (4 anni e 2 mesi); Tania Benincasa, 52 anni, di Lecce, (5 anni e 4 mesi); Simone Caricato, 26enne di Cavallino, (1 anno e 8 mesi); Alessio Catania, 41enne di Trepuzzi, (1 anno e 10 mesi); Francesca Cazzella, 37enne di Lecce. (5 anni e 6 mesi); Alfredo Corrado, 67enne di Cavallino, (2 anni e 3 mesi); Ervis Gjuzi, (3 anni e 4 mesi); Andrea Manfredi, 29enne di Scorrano; Giuseppe Potenza,48 anni di Melendugno, (4 anni e 6 mesi); Giorgio Rausa, 29enne di Scorrano, (4 anni e 6 mesi); Claudio Rizzello, 31 anni, di Spongano, (6 mesi); Egidio Schiavano, 58enne di Copertino, perché il fatto non costituisce reato; Sonia Vetrugno, 53 anni, di Lizzanello, (1 anno e 8 mesi); Emiliano Zilli. 48enne di Cavallino, (assoluzione). Giuseppe Rolli, 62enne di Copettino, (9 anni e 10 mesi); sentenza di assoluzione con formula piena anche per Massimo Accogli, 52 anni, di Andrano, (8 anni e 6 mesi), difeso dall’avvocato Silvio Verri; Ippazio Casciaro, 33 anni, di Andrano, (1 anno e 8 mesi), scambiato per un altro grazie a una perizia, difeso dall’avvocato Giordano Bacile di Castiglione.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi Corvaglia,Rita Ciccarese, Angelo Fachechi, Diego Cisternino, Rocco Vincenti, Daniele Scala, Anna Inguscio, Francesco Accoto, Umberto Leo, Matteo Murgo, Maria Gabriella Dell’Aquila, Alberto Corvaglia, David Alemanno, Gabriella Mastrolia, Stefano Pati, Riccardo Calò, Gianluca Zilli, Giovanni Montagna, Pantaleo Cannoletta, Salvatore Rollo, Matteo De Vergori, Dario Paiano, Luca Puce, Giordano Bacile Di Castiglione, Elvia Belmonte, Anna Elisa Prete, Simone Viva, Alvaro Storella, Stefania Gemma, Stefano Prontera, Arcangelo Corvaglia, Davide Micaletto, Tony Indino, Luciano De Francesco, Loredana Pasca, Anna Maria Ciardo, Antonio Savoia, Mario Blandolino, Carlo Reho, Luigi Carrozzini, Ivan Greco, Fulvio Pedone, Marco Elia, Andrea Murrone, Ivan Russo, Giuseppe Presicce, Andrea Sambati, Laura Minosi, Raffaele Benfatto, Roberta Capodieci, Stefano Palma, Massimo Pagliaro, Francesco Martinese, Federico Martella, Federica Cafaro, Luigi Rella, Filippo Rizzo, Francesco Accoto, Gabriele Presicce, Ivan Mangiullo, Mario Ciardo, Tommaso De Giorgi, Veronica Merico, Francesco Fuso, Francesco Spagnolo. Viola Messa, Marino Giausa, Luigi Piccinni, Giancarlo Vaglio, Donato Amato, Vincenzo Leo, Antonio Luceri, Romolo Chiriatti, Francesco Fasano.