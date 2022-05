Covid, 47 nuovi casi in Puglia: 22 nel leccese. 76 ricoverati, nessun decesso. Tira e molla sul green pass, c’è chi lo vuole utilizzare ovunque

PUGLIA – Sono 76 i ricoverati nei reparti COVID pugliesi. I tamponi eseguiti nelle scorse 24 ore ammontano a 4.108 (ieri 3.692): l’indice dei positivi scende all’1,15% rispetto all’1,90% di ieri.

Su 47 nuovi positivi, ben 22 si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati salgono da 75 a 76 e gli attualmente positivi da 1.758 a 1.776. Nelle prossime ore si riuniranno il Comitato tecnico scientifico (Cts), poi la cabina di regia con il presidente del Consiglio Mario Draghi per decidere sulla controversa questione del green pass che porterà al nuovo decreto anti-Covid da varare in settimana: il governo sta pensando a un “lasciapassare” allargato e più stringente, ma si levano le voci del dissenso anche in maggioranza. “Il green pass ha senso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico” – ha dichiarato all’Ansa il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che chiede di evitare allarmismi che possano danneggiare il settore. Intanto non c’è luce per i gestori di discoteche, che dopo l’ok del CTS sono rimasti in un limbo.

Sul tema dell’estensione dell’utilizzo del green pass per l’accesso a luoghi pubblici o aperti al pubblico, che il Governo affronterà nel prossime decreto anti-Covid, interviene il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. Di seguito dichiarazione del primo cittadino:

“È sempre quella storia lì: ‘la tua libertà finisce dove comincia quella degli altri’. Non sei obbligato a vaccinarti. Ma questa tua libertà di scelta non è assoluta. Va di pari passo con quella di chi deve vuole proteggere la propria salute e quella altrui. E la propria libertà di movimento, socialità, relazione. Se vuoi entrare in un luogo pubblico o aperto al pubblico devi avere il green pass: hai il diritto di non vaccinarti, mai hai il dovere di non esporre a rischio la vita altrui. Non è dittatura sanitaria. È democrazia dei diritti e dei doveri”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 19 luglio 2021, registra 4108 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 47 casi positivi: 14 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

2 casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno è di 47 casi.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.781.728 test.

245.808 sono i pazienti guariti.

1.776 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.243, così suddivisi:

95.393 nella Provincia di Bari;

25.635 nella Provincia di Bat;

19.902 nella Provincia di Brindisi;

45.265 nella Provincia di Foggia;

27.231 nella Provincia di Lecce;

39.613 nella Provincia di Taranto;

827 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.