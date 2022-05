Covid, 70 nuovi casi: 11 nel leccese. 2 donne in rianimazione al Dea, una 64enne e una 70enne brindisina, intubata nonostante il vaccino

PUGLIA – La Terapia intensiva del Dea di Lecce, che si era svuotata, è tornata ad ospitare nuovi pazienti. Nelle strutture pugliesi dedicate ai malati di COVID i pazienti passano da 74 a 75. Entrando nel dettaglio, sono 2 le pazienti ricoverate nella terapia intensiva COVID del Dea di Lecce: una 64enne leccese e una 70enne di Brindisi con diverse patologie, che pur avendo fatto il vaccino non ha prodotto gli anticorpi (ora è intubata). “Sospettiamo che si tratti di variante delta, per questo stiamo facendo tutti gli approfondimenti necessari -spiega il direttore del reparto rianimazione, Giuseppe Pulito – Le persone che sono ricoverate presentano comorbidità, in particolare, la persona più anziana aveva tutta una serie di problemi. Ma confidiamo di poterle salvare tutt’e due, anche se con il COVID non si possono mai fare previsioni”. Ricomincia la corsa contro il tempo per evitare la quarta ondata, questa volta scatenata dalla variante delta (la terza, che ci siamo lasciati alle spalle è stata scatenata dalla variante alfa, cioè la mutazione del SARS-CoV-2 scoperta in Inghilterra), individuata in India pochi mesi fa. Le mutazioni del virus circolano nel mondo globalizzato e raggiungono ogni parte del mondo. Ecco perché quello che accade in Spagna, Olanda, Israele e in tutti gli altri paesi non può essere ignorato. Il vaccino, almeno nel 90% dei casi, scongiura gli effetti gravi della malattia, ma niente ci può tenere al riparo totale dalle mutazioni del virus, solo il rispetto delle regole di igiene e distanziamento.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Con soli 3.692 (ieri 6.702) test eseguiti, l’indice dei positivi sale ancora all’1,90% rispetto all’1,21% di ieri. Non si registrano decessi rispetto ad 1 di ieri. Su 70 nuovi positivi, 11 si registrano in provincia di Lecce. Gli attualmente positivi salgono ancora da 1.699 a 1.758.

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 18 luglio 2021, registra 3692 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 70 casi positivi: 26 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 caso fuori regione e 3 caso di provincia non nota. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test.

245.779 sono i pazienti guariti.

1.758 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.196 così suddivisi:

95.379 nella Provincia di Bari;

25.632 nella Provincia di Bat;

19.897 nella Provincia di Brindisi;

45.261 nella Provincia di Foggia;

27.209 nella Provincia di Lecce;

39.612 nella Provincia di Taranto;

827 attribuiti a residenti fuori regione;

379 provincia di residenza non nota.