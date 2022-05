Al via un workshop gratuito per la costruzione di una Community Wood Forest

CARMIANO (Lecce) – Ce.F.A.S, Centro di Formazione ed Alta Specializzazione, promuove il workshop gratuito per la costruzione di una Community Wood Forest in regime di autocostruzione

Il laboratorio, guidato dal Designer Vittorio Palumbo (operatore socio culturale, educatore, designer esperto di progetti e processi di partecipazione e coprogettazione per l’innovazione sociale e culturale per la rigenerazione dei territori e delle comunità), prevede la costruzione all’interno del parco della Scienza di Carmiano, nella frazione di Magliano, di una Community Wood Forest (foresta in legno comunitaria) ovvero uno spazio multifunzionale pensato per accogliere, scoprire, stimolare la creatività e favorire momenti d’incontro e di socializzazione; uno luogo a disposizione della comunità, pensato, costruito strutturato dagli abitanti della comunità stessa.

L’iniziativa prevede la partecipazione non solo dei ragazzi beneficiari del progetto ma il coinvolgimento degli abitanti della comunità locale e limitrofa che, in questi giorni attraverso una call to action diffusa dai canali social dell’ente capofila, stanno aderendo gratuitamente alla coprogettazione e alla costruzione dell’installazione. Questa collaborazione pone come obiettivo principale la promozione di buone prassi di inclusione sociale, la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo della comunità di riferimento.

La Community Wood Forest verrà consegnata alla comunità di Carmiano venerdì 6 agosto 2021 alle ore 19.30.

Per aderire al workshop è necessario inviare un messaggio whatsapp al numero 71.3454685 comunicando il proprio nominativo, l’età e la data in cui si intende partecipare.

E’ possibile partecipare ad una o più giornate laboratoriali oppure frequentare l’intero percorso formativo.

