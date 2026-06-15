A Magliano la piazza si apre al mondo: Carmiano celebra la Giornata del Rifugiato

CARMIANO – Ogni anno, il 20 giugno, il mondo si ferma per ricordare chi è stato costretto a lasciare tutto. La Giornata Mondiale del Rifugiato — istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo anniversario della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 — nasce per riaffermare i valori fondamentali della protezione internazionale e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sofferenze di milioni di persone in fuga da guerre, persecuzioni e violenze. Una data scelta non a caso: coincide con la Giornata Africana del Rifugiato, e porta con sé un messaggio che l’UNHCR declina ogni anno in un tema comune, capace di unire eventi e iniziative in tutto il mondo. Nella pratica, tuttavia, comuni, associazioni e realtà del terzo settore scelgono una data nel corso del mese di giugno, compatibilmente con il proprio calendario eventi. È in questo spirito che il Comune di Carmiano ha scelto il 14 giugno per dare alla ricorrenza una forma concreta e radicata nel proprio territorio.

Domenica sera, Piazza degli Eroi a Magliano ha accolto centinaia di cittadini per una serata organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali insieme alla Cooperativa Rinascita e ai ragazzi e alle famiglie dei progetti SAI, il Sistema di Accoglienza e Integrazione. Una serata che, nelle intenzioni dell’amministrazione, voleva essere qualcosa di più di un evento: “Un grande abbraccio collettivo”, come recitava l’invito, “l’occasione per abbattere i muri del pregiudizio e riscoprirci semplicemente umani, uniti sotto lo stesso cielo”.

Ad aprire la serata, alle 20:00, i saluti istituzionali del Sindaco Giovanni Erroi, del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Salvatore De Cruto e del Consigliere Regionale della Puglia Stefano Minerva. Sono intervenuti anche Gianmarco Negri, Responsabile Progetti SAI della Cooperativa Rinascita, Valeria Quarta, Op. Responsabile Progetti SAI Carmiano, e Gianluca Calò, Presidente dell’Associazione Giubbe Verdi.

Il Sindaco Erroi ha voluto sottolineare il valore concreto di ciò che accade quotidianamente sul territorio: “La nostra comunità ha sempre dimostrato una particolare sensibilità verso i temi dell’inclusione e dell’accoglienza. Per questo desidero ringraziare la Cooperativa Rinascita che, da oltre quindici anni, svolge un lavoro prezioso sul territorio, accompagnando persone che hanno affrontato percorsi difficili verso una concreta opportunità di integrazione. I beneficiari dei progetti di accoglienza presenti a Carmiano e Magliano sono oggi parte attiva della nostra comunità: studiano, lavorano, partecipano alla vita sociale e contribuiscono alla crescita del territorio. Le loro storie testimoniano come l’accoglienza, quando è accompagnata da percorsi seri e strutturati, possa trasformarsi in un valore per tutti. Credo che l’integrazione rappresenti una ricchezza reciproca: offre nuove prospettive a chi arriva e, allo stesso tempo, contribuisce a rafforzare il senso di comunità, solidarietà e coesione sociale che caratterizza il nostro territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessore De Cruto, che ha riconosciuto nel lavoro quotidiano dei progetti SAI una testimonianza concreta di ciò che l’accoglienza può produrre: “Carmiano e Magliano sono una comunità che da sempre dedica grande attenzione ai valori dell’inclusione e dell’accoglienza. In questo percorso, la Cooperativa Rinascita, che opera sul territorio da oltre quindici anni, rappresenta una realtà preziosa e un punto di riferimento importante.

I ragazzi accolti attraverso i progetti di accoglienza e protezione internazionale dimostrano ogni giorno una straordinaria capacità di integrazione nel tessuto sociale locale. Alle spalle hanno spesso storie complesse e percorsi segnati da grandi sacrifici, ma grazie al loro impegno e alla loro determinazione riescono a costruire nuove opportunità di vita e, in molti casi, a inserirsi positivamente nel mondo del lavoro.

Ritengo che questi percorsi rappresentino un’importante occasione di crescita non solo per le persone accolte, ma anche per l’intera comunità, che attraverso l’incontro, la conoscenza reciproca e la condivisione può arricchirsi dal punto di vista umano, sociale e culturale.

Concludo con una riflessione: una comunità si misura non soltanto dalla sua forza economica o dalle sue conquiste tecnologiche, ma dalla sua capacità di fare spazio all’umanità dell’altro. È nell’accoglienza che una società dimostra il suo grado più alto di civiltà”.

Il programma della serata si è articolato in tre momenti distinti. Alle 21:00 sono stati protagonisti i laboratori e le esibizioni: il poeta Mauro Marino di Fondo Verri ha condiviso La poesia detta, mentre l’Associazione Pizzica Online ha portato in scena Pizzica in viaggio, esibizione finale di un percorso laboratoriale dedicato alla danza tradizionale salentina. Alle 22:00, la piazza si è accesa con il concerto dei Celentarock, tribute band di Adriano Celentano.

A completare l’atmosfera della serata, gli stand artigianali di Pozzo Casale, l’esposizione delle creazioni di Touray Bangali e uno spettacolo sulla giostra equestre, rivolto gratuitamente ai bambini dai 3 ai 14 anni.