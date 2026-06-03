Carmiano, a Magliano completata la riqualificazione del comparto XXIV Maggio: strade nuove, marciapiedi accessibili e più sicurezza

CARMIANO/MAGLIANO – Il comparto XXIV Maggio ha cambiato volto. Sono stati completati i lavori di riqualificazione che hanno interessato l’intera area, con il rifacimento del manto stradale, l’eliminazione di buche e dislivelli e la sistemazione di marciapiedi, percorsi e attraversamenti pedonali. Un intervento atteso da decenni che ha richiesto un importante impegno da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Erroi, sia sotto il profilo progettuale che finanziario, considerata la vastità del comparto interessato.

“Abbiamo investito 300 mila euro con fondi di bilancio per un intero comparto che non veniva riqualificato da circa 50 anni – spiega il sindaco, avvocato Giovanni Erroi – Oggi siamo passati ai fatti, le promesse sono state mantenute: la mia amministrazione si era impegnata per rendere percorribili molte di queste strade che erano dissestate, ma anche per rendere i marciapiedi più accessibili e percorribili, risistemando il verde pubblico”.

L’intervento non si è limitato alla sola via XXIV Maggio. I lavori hanno interessato anche il tratto della strada provinciale Arnesano-Magliano e numerose altre arterie del quartiere, tra cui via Bellini, via Cristoforo Colombo, via Giordano e via Martiri d’Otranto, restituendo alla comunità un comparto completamente rinnovato.

Si tratta di una riqualificazione estesa e organica che i cittadini di Magliano chiedevano da decenni e che oggi rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio, migliorando la qualità urbana, la sicurezza e l’accessibilità degli spazi pubblici. “Dopo tanti anni di trascuratezza, finalmente questo comparto è stato rimesso a nuovo e riqualificato, come può notare chiunque passi da qui. Sono previsti anche due dossi e gli attraversamenti pedonali rialzati. Stiamo completando la segnaletica verticale e orizzontale nuova. Il tema della sicurezza ci sta a cuore. Ora possiamo dire di avere strade nuove e marciapiedi moderni e inclusivi, perché percorribili senza barriere architettoniche che impediscono una marcia sicura”, conclude il sindaco.