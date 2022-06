“La morte dei Patriarchi”, tutto pronto a Specchia per la mostra fotografica di Gianluca Colonnese

PUGLIA – Tutto pronto, a Specchia, per la mostra fotografica di Gianluca Colonnese, dal titolo “La morte dei Patriarchi”.

In Puglia, i Patriarchi – detti anche i Saggi – sono gli Ulivi Secolari che per centinaia di anni hanno caratterizzato il territorio e oggi sono a rischio di estinzione.

“La disinformazione sulla Xylella ha causato ritardi nell’attuazione delle misure per arrestare o rallentare l’avanzamento della malattia dell’olivo“. Alexander Purcell, professore emerito presso l’Università di Berkeley (CA).

Quanto afferma il Professore Purcell è ciò che mi ha spinto ad approfondire anche la parte dedicata alla ricerca in questo progetto.

Agosto 2013, Donato Boscia, Coordinatore del dipartimento IPSP del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) riscontra un disseccamento anomalo in un uliveto del Sud Italia, precisamente a Taviano. Fu il primo evento di Xylella Fastidiosa riscontrato dal CNR di BARI, luogo dove si concentrano gran parte delle ricerche. Sino a quel momento la Xylella in Europa era un batterio sconosciuto e se ne sentiva parlare solo per i danni causati all’agricoltura in Nord e Sud America. La Xylella viene condotta da alcuni insetti-vettori nello xilema della pianta e provoca un’infezione che, ostruendo i vasi linfatici, impedisce alle sostanze nutritive di fluire verso le estremità, causando la morte della pianta.

Dal 2013 la malattia in Puglia si estende alla velocità di 2 km al mese, annientando alberi che hanno anche 600 anni di vita, trasformando tutte le zone colpite in un paesaggio di morte. Tutto ciò senza che sia stata applicata una strategia efficace per fermare il contagio. Dopo la tragedia ecologica provocata in Salento (zona che comprende la provincia di Lecce e Brindisi), il pericolo è che il batterio si espanda in tutta la regione e successivamente nelle regioni limitrofe come Basilicata e Calabria ed ancor peggio in tutta Europa, con effetti disastrosi sull’ambiente, la storia e l’economia dei territori colpiti.

La trasmissione del batterio da un albero all’altro avviene tramite un insetto, la sputacchina (Aphrophoridae). Si tratta di un insetto presente in tutta Europa e ne esistono 3 specie al mondo, una delle quali solo in Italia, ossia l’Aphrophoridae Italica. L’attuale condizione in Puglia vede un avanzamento inesorabile verso nord. Il contagio ha già provocato danni per 1,2 miliardi di euro con 21 milioni di piante infette.

Questo disastro ambientale si ripercuote soprattutto nelle imprese familiari Salentine che hanno investito i sacrifici di una vita negli uliveti e nella produzione di Olio Extravergine di Oliva.

In Salento è previsto un crollo produttivo di oltre il -70% causato dalla Xylella.

Nel momento in cui si scrive, non è stato ancora riconosciuto un metodo alternativo all’eradicazione da parte dei diversi enti interessati.

L’inaugurazione della mostra si terrà domani 25 agosto, alle 20:30, presso il Palazzo Risolo di Specchia, e terminerà l’8 settembre. Ingresso libero

Il lavoro è stato finalista a portfolio Italia ed ha vinto diversi premi tra cui Una mensione d’onore al Budapest Photo Award a portfolio Italia è stato selezionato tra 1036 progetti.

GIANLUCA COLONNESE

Fotografo di origine calabrese che vive a Milano. Si laurea nel 2004 dopo un percorso di studi Universitario ad indirizzo cinematografico. Nel 2005 si trasferisce a Roma, dove per alcuni anni lavora in Rai e per una multinazionale che fornisce reportage a Sky.

Nel 2013 inizia un percorso di Fotoreportage con professionisti internazionali della fotografia e del giornalismo. La passione per lo story telling, in breve tempo lo porta ad una modalità di racconto nella quale si riconosce.

I progetti in fase di sviluppo interessano: Italia, Sud America, Filippine e Nepal.

L’autore descrive così la sua fotografia:

“I miei lavori hanno come obbiettivo quello di approfondire tematiche che possano dar voce a chi non ne ha. Il mezzo fotografico ha un grande potere, bisogna utilizzarlo con coscienza.”

Al suo attivo ha diverse pubblicazioni, premi e mostre, per saperne di più: www.gianlucacolonnese.com

