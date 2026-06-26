A Lequile ART&XPO dal 27 al 29 giugno

LEQUILE (Lecce) – A Lequile, durante la Festa Patronale di San Vito martire, che si svolge tradizionalmente l’ultima domenica di giugno, nella splendida cornice del chiostro dello storico Palazzo Andrioli, risalente alla fine del XVI sec., verrà riproposto l’evento ART&XPO, un’esposizione collettiva tra amici di arte, fotografia, gioielli e artigianato che sanno fare dell’arte una forma di aggregazione per condividere i contenuti di immagini in opere che riflettono il carattere estroverso e fugace dell’arte che stimola resilienza, condivisione e benessere collettivo.

Tre giorni per sognare ed estasiarsi con Sonia Liaci, M. Rosaria Giamblanco, Francesca Schito, Raffaele Raho, Francesca Maniglia, Miguel, Andrea Lezzi, A. Maria Nuzzo e Donatella Marino. Magici artisti di opere che sanno collegarsi in un dialogo continuo e profondo con il pubblico e lo spazio circostante suscitando, ogni volta, emozioni del tutto inedite. L’arte non vive nel vuoto, ma si proietta attivamente verso l’esterno, rompe gli schemi della realtà permettendo a chi la osserva di viaggiare attraverso il subconscio, il sogno e il mistero.