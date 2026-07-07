“Sagra della Friseddhra” lunedì 27 e martedì 28 luglio a Specchia

SPECCHIA (Lecce) – Ritorna l’attesissimo incontro estivo con la “Sagra della Friseddhra” di Specchia Gallone con un doppio appuntamento: lunedì 27 e martedì 28 luglio. Giunta alla XXXVIII edizione, la sagra è organizzata come ogni anno dall’Associazione Culturale Sant’ Anna.

Nella serata del 27 luglio, abitanti e turisti potranno gustare presso il Largo Sant’Anna l’alimento salentinoper eccellenza, la frisella, condita con vari prodotti genuini e coltivati in zona, quali pomodori freschi, melanzane arrostite, peperoni fritti e peperonata, sapientemente preparati dalle volontarie e dai volontari dell’Associazione negli stessi giorni per mantenerne genuinità e freschezza.

Elemento tipico di questa sagra è la completa distribuzione gratuita del prodotto principale, alla quale si associa la distribuzione di bibite, pittule, patatine fritte e panini.

La serata sarà allietata dalla musica del gruppo salentino“Briganti di Terra d’Otranto”, composto da raffinatissimi interpreti e compositori con un repertorio che racchiude la pizzica, melodia grika, tradizione popolare e musica d’autore moderna.

Si replica poi il giorno successivo, domenica 28 luglio, con stand gastronomici dedicati al grill e alla birra con l’intrattenimento del “Giampaolo Catalano Live Show” e la Disturbaty Band, special guest Enzo Petrachi.

Nelle due serate sarà presente lo stand ufficiale di DR GIN, partner ufficiale dell’evento, con i suoi inconfondibili cocktails!

In entrambe le serate sarà possibile visitare la Cappella di Sant’Anna, del XIII sec. d.C., piccolo gioiello d’arte sacra dove si conserva un interessante ciclo pittorico di dipinti murali del XIV sec. d.C.

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per vivere delle serate piacevoli, inspensieratezza ed allegria.