Depuratore Porto Cesareo, Pagliaro: “Siamo al punto di partenza, surreale gioco dell’oca”

PORTO CESAREO – “Depuratore di Porto Cesareo: siamo di nuovo al punto di partenza in un surreale gioco dell’oca. C’è un depuratore nuovo e funzionante sul quale sono state investite ingenti somme, c’è Porto Cesareo che nel 2022 attende ancora la fognatura, c’è il raggiungimento della depurazione in tabella 4 ma ancora non c’è una soluzione.” Scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de ‘La Puglia Domani’.

“Incredibilmente la Regione decise di non rilasciare l’autorizzazione provvisoria con la quale il depuratore sarebbe entrato in funzione, e mentre si studia il modo per attuare tre inutili trincee drenanti, che sono state bloccate dalla Provincia, siamo arrivati a ridosso della nuova stagione estiva e Porto Cesareo è ancora nei liquami. La commissione ambiente della Provincia di Lecce, con la richiesta della Via, ha determinato un nuovo stop per l’entrata in funzione del depuratore.

Intanto il silenzio della Regione è imbarazzante, e sembrano foglie di fico le dichiarazioni odierne in Commissione Ambiente, frutto di una diplomazia che non serve a nessuno, dei vertici di Aqp e dell’ingegner Zotti dirigente regionale della sezione Risorse idriche, che nel sopralluogo effettuato il 5 maggio scorso dichiarò che non c’erano ostacoli all’entrata in funzione del depuratore. Subito dopo però optarono per le trincee drenanti.

La realtà dei fatti è solo una: è il 10 febbraio 2022, la stagione estiva è alle porte e Porto Cesareo rimane con la grave macchia addosso dell’inquinamento ambientale, ormai da dieci anni, da quando è stata oggetto di infrazione da parte della Corte di Giustizia europea.

Siamo veramente stanchi e a questo punto, se ci sono responsabilità, che emergano. Non è tollerabile che si continui a far finta di niente. Intervenga il presidente Emiliano, la smettano tutti con questo rimpallo di responsabilità e con questa insopportabile melina. La Regione dica una volta per tutte cosa vuol fare con il depuratore di Porto Cesareo, perché l’intera comunità attende ed una delle perle dello Ionio pretende giustizia.

Ero e resto accanto agli amici di Porto Cesareo, pronto a continuare a combattere con loro questa battaglia di civiltà”.