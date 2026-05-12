Una scolara disegna una bandiera per difendere la Terra e l’ambiente, il sindaco la fa realizzare

Si è riunito questo pomeriggio, nell’aula consiliare di Palazzo Carafa, il consiglio comunale dei bambini, presieduto dal sindaco Pietro Corsano e dalla presidente Maria Leda Nisi. E’ stata l’occasione, per il sindaco Adriana Poli Bortone, per consegnare la bandiera dell’ambiente a Beatrice Piscopello, scolara dell'”Ammirato – Falcone”. Beatrice aveva scritto una lettera al primo cittadino, chiedendo la realizzazione della bandiera che lei stessa aveva disegnato, con i colori della terra, monito per il rispetto dell’ambiente. Detto fatto: il sindaco Poli Bortone ha fatto stampare la bandiera, consegnandola a Beatrice e, simbolicamente, a tutti i ragazzi.

Il sindaco dei bambini ha poi consegnato al sindaco Poli Bortone una lettera formulata dagli scolari delle classi seconde della primaria del “Tempesta – Galateo”, i quali hanno sintetizzato l’esito di una indagine realizzati nel quartiere “Santa Rosa” dagli stessi ragazzi tra i residenti, i negozianti, gli artigiani, i passanti. I piccoli hanno chiesto agli amministratori comunali di intervenire per assicurare strade pulite e curate, alberi e fiori, sicurezza delle persone e delle cose, uno spazio riservato ai ragazzi nella nuova area mercatale, aggiungendo altri aspetti crtitici da risolvere.

C’è chi ha chiesto che la stessa attenzione venga rivolta a tutti i quartieri della città.

In apertura della seduta, l’assessore alla Pubblica istruzione, Luciano Battista, ha rivolto gli auguri di buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio dei bambini