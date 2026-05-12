Baby gang, Lecce si ribella. Pala e Dell’Anna: “Il centro non può diventare il regno della paura. Emergenza non rinviabile”

LECCE – Una città ferita, preoccupata e chiamata ora a reagire con fermezza. Gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sulle aggressioni compiute da una baby gang nel centro di Lecce hanno riacceso i riflettori su un fenomeno che da settimane alimenta paura tra adolescenti, famiglie e commercianti, soprattutto nell’area compresa tra il Teatro Apollo, Piazza Libertini e le strade limitrofe. Dopo l’identificazione e la denuncia di quattro giovanissimi, tra i 14 e i 16 anni, accusati di aver partecipato a pestaggi e atti di violenza contro coetanei, l’intergruppo consiliare “Grande Lecce” lancia un appello alla città e annuncia una manifestazione pubblica contro il fenomeno delle baby gang.

A firmare la presa di posizione sono il coordinatore dell’intergruppo Giorgio Pala e il capogruppo della Lega a Palazzo Carafa Claudio Dell’Anna, che parlano apertamente di un’emergenza non più rinviabile. “Le notizie emerse nelle ultime ore rappresentano un campanello d’allarme che la città non può più ignorare”, spiegano, sottolineando come il centro cittadino rischi di trasformarsi in un luogo di sopraffazione e violenza gratuita. “Non possiamo consentire che il cuore della nostra città divenga ostaggio di gruppi violenti che trasformano i luoghi della socialità in scenari di degrado”. La proposta è quella di organizzare nei prossimi giorni una manifestazione nei pressi del Teatro Apollo, coinvolgendo scuole, associazioni, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di dare un segnale pubblico e compatto contro le aggressioni che si stanno moltiplicando tra i più giovani. “Lecce deve reagire compatta, senza paura e senza ambiguità”, ribadiscono gli esponenti politici, che invitano tutte le forze sociali e istituzionali a unirsi “in una battaglia di civiltà che non ha colore politico”.

Nel frattempo, il lavoro investigativo della Polizia di Stato e della Procura per i minorenni prosegue senza sosta. Il fascicolo è coordinato dal procuratore capo del Tribunale per i Minori, Simona Filoni. Gli investigatori stanno ricostruendo una lunga serie di episodi che, secondo quanto emerso, andrebbero avanti già dalla fine di febbraio. Molti ragazzi, almeno inizialmente, non avrebbero denunciato per timore di ritorsioni. Ora però il muro di silenzio sembra iniziare a sgretolarsi. L’ultimo episodio risale a sabato scorso, quando un ragazzo di 14 anni di Lizzanello sarebbe stato accerchiato e aggredito in piazza Libertini dal gruppo conosciuto ormai come “quelli dell’Apollo”. Il giovane sarebbe riuscito a fuggire prima che il pestaggio degenerasse ulteriormente, raggiungendo poi con la famiglia il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni. Successivamente è stata formalizzata la denuncia in commissariato.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, il presunto leader del gruppo, un quindicenne già iscritto nel registro degli indagati per lesioni personali, non sarebbe stato l’unico protagonista delle aggressioni. Altri tre adolescenti sarebbero infatti ritenuti componenti attivi della banda. “Non intendiamo criminalizzare il disagio giovanile – precisano da Grande Lecce – ma non possiamo neppure minimizzare episodi che rischiano di compromettere la sicurezza urbana e il futuro di tanti ragazzi”. Da qui la richiesta di più controlli, maggiore prevenzione e un rafforzamento dei presìdi educativi, con una collaborazione più stretta tra istituzioni, famiglie e scuola. Il messaggio che arriva dal centrodestra cittadino è netto: “Lecce non tollera la violenza”.