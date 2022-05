Mancati rimborsi dal 2018 delle attività di “Garanzia Giovani”: Gabellone chiede audizione in Commissione

Il Consigliere regionale Antonio Gabellone (FdI) ha chiesto la convocazione della VI Commissione Lavoro e Formazione Professionale e l’audizione del Presidente Michele Emiliano, dell’Assessore al ramo Sebastiano Leo, del Componente ATF capofila Enac Puglia di Foggia Corrado Rocco, per i mancati rimborsi delle attività di “Garanzia Giovani”, oggetto anche di un servizio di “Striscia” e di una precedente richiesta di audizione.

“Il servizio televisivo – dichiara Gabellone – andato in onda su Canale5 in data 29.01 scorso. Da parte di ‘Striscia’, ha riacceso le polemiche ed il disagio che stanno vivendo non solo i giovani che hanno partecipato alle attività di ‘Garanzia Giovani’, ma anche gli Enti di formazione regionali il cui futuro è in bilico a causa di problematiche, per cui si richiede la discussione nella Commissione”.

“Dall’anno 2018 – specifica Gabellone – la Regione Puglia non sta procedendo con i rimborsi, tanto ai partecipanti, quanto agli Enti di Formazione per le attività di Garanzia Giovani- Misura 5. Tutto ciò sta comportando un’importante crisi finanziaria degli Enti stessi, al punto tale che rischiano la chiusura. Un rischio da scongiurare considerato che l’erogazione di stage e tirocini per il tramite degli Enti di formazione rappresentano il principale rapporto per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.