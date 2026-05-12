Botte e umiliazioni prima del suicidio: per la morte di Roberta Bertacchi, a processo ex fidanzato

CASARANO (Lecce) – È finito sotto processo con l’accusa di maltrattamenti Davide Falcone, l’ex fidanzato di Roberta Bertacchi, la ragazza di 26 anni, suicida il 6 gennaio 2024. Il rinvio a giudizio è stato disposto dalla giudice Anna Paola Capano a margine dell’udienza preliminare in cui i familiari della ragazza, originaria di Ruffano, si sono costituiti parte civile per il tramite degli avvocati Luciano De Francesco e Silvia Romano.

Le indagini, condotte di carabinieri, sotto la guida della pm della procura di Lecce, Rosaria Petrolo, hanno fatto luce sull’ennesimo caso di violenza di genere nei confronti di una donna “umiliata dal fidanzato fino a poche ore prima del suicidio”. Le forze dell’ordine, sulla scorta di una serie innumerevole di testimonianze, hanno ricostruito litigi, alterchi, scatti d’ira di lui, spesso ubriaco, ed episodi di umiliazioni nei confronti della ragazza.

Come accaduto il 31 dicembre 2023 quando Roberta venne dileggiata “per comportamenti non consoni” con un suo amico “e per l’abbigliamento indossato”. Violenze e prevaricazioni andata avanti fino a poche ore dal ritrovamento del corpo della ragazza senza vita.

Nella notte che ha anticipato il tragico epilogo di questa storia di violenza di genere, Roberta sarebbe stata aggredita in casa dopo ripetute umiliazioni in un locale. Fino alla frase pronunciata dal fidanzato: “Perché non ti ammazzi?”. “Condotte tali – scriveva la pm nell’avviso di conclusione – da rendere prostrante ed insostenibile la convivenza, minando la serenità della ragazza” ma comunque ritenute non sufficienti da mantenere in vita l’altra accusa – ovvero l’istigazione al suicidio – inizialmente contestata a Falcone.

I familiari di Roberta si sono opposti alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura e, nel corso dell’udienza camerale celebratasi nei giorni scorsi, hanno sollecitato nuove indagini in particolare sulle ultime ore di vita della ragazza: dallo spulcio dei file audio acquisiti dagli investigatori e sottoposti a una perizia di parte, a firma dell’ingegnera Luigina Quarta, sarebbe infatti emerso un dato “certo” secondo i legali della famiglia: nella notte antecedente al ritrovamento del corpo della ragazza, Falcone sarebbe tornato a casa di Roberta per avere un confronto sfociato in un’aggressione e nell’intimazione “perché non ti ammazzi”.

Ad assistere Falcone, ci penseranno gli avvocati Giorgio Caroli e Mariangela Calò. Il processo si aprirà il prossimo 5 novembre 2026 davanti al giudice monocratico Luca Scuzzarella. Non è l’unico guaio con la giustizia per Falcone. Coinvolto in un’operazione antidroga ribattezzata Fortezza”, nel processo di primo grado, ha incassato una condanna a 7 anni e 20 giorni di reclusione.