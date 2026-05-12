Marcella Marzano riparte dalle periferie: «È arrivato il momento di cambiare davvero»

MAGLIE – Non le piazze preparate, non gli incontri di facciata, ma le strade dei rioni, i marciapiedi consumati dal tempo, le periferie dove troppo spesso la politica arriva soltanto in campagna elettorale. È da lì che Marzano ha deciso di partire. Un percorso fatto di ascolto diretto, confronti spontanei e incontri con cittadini che, negli anni, hanno accumulato delusione, sfiducia e silenzi. Perché è proprio il silenzio il dato che oggi colpisce di più: finestre che si aprono appena, persone che osservano da lontano, cittadini che parlano sottovoce quasi avessero paura di esporsi. Eppure, dietro quelle finestre, c’è una città che vuole essere ascoltata. Una città che chiede attenzione, presenza, coraggio. «Non si può continuare a lamentarsi senza trovare la forza di partecipare», è il messaggio che accompagna il tour nei quartieri. «Il cambiamento non può essere delegato sempre agli altri. Ognuno deve sentirsi parte di questa rinascita».

Marzano sceglie di stare tra la gente, senza filtri, raccogliendo segnalazioni, critiche e richieste che raccontano una Maglie diversa da quella delle fotografie ufficiali. Strade dimenticate, servizi carenti, rioni che chiedono dignità e cittadini che per troppo tempo hanno avuto la sensazione di non essere considerati. Da qui nasce un appello chiaro: trasformare il malcontento in partecipazione. Perché, secondo la candidata, il futuro della città non può costruirsi restando dietro una finestra ad osservare. «È arrivato il momento di cambiare davvero», ribadisce Marzano durante gli incontri. «Ma il cambiamento richiede coraggio, presenza e partecipazione. Nessuno può pensare che le cose migliorino se si resta in silenzio». Il tour nei rioni diventa così qualcosa di più di una semplice iniziativa elettorale: è il tentativo di riaccendere una coscienza collettiva, di riportare i cittadini al centro della vita pubblica, di restituire voce a chi negli anni ha smesso di credere nella politica.