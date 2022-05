Poligono Militare di Torre Veneri, Metallo: “Convocato un tavolo per confronto aperto e collaborativo”

“Oggi in Commissione Ecologia abbiamo portato, per la prima volta, l’annosa storia del Poligono di esercitazione militare di Torre Veneri. Questo poligono insiste su un tratto di costa tra San Cataldo e Frigole a dir poco meraviglioso, che comprende più di un SIC, Sito di interesse Comunitario, tra cui uno marino importantissimo per la tutela della biodiversità animale.” Scrive in una nota il consigliere regionale, Donato Metallo.

“Da molti anni l’associazione Lecce Città Pubblica e gli abitanti della zona si battono affinché vengano limitati al massimo gli impatti che questa attività comporta a livello ambientale. Purtroppo, sia nel mare che sulla terra, sono stati rinvenuti materiali inquinanti in quantità superiori al consentito: arsenico, ferro, manganese, nichel, solfati, piombo.

Sulla questione, pochi giorni fa, si è pronunciato il Consiglio di Stato, che chiede espressamente che venga ripetuta la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) al fine di determinare quanto l’attività militare incida, appunto, sull’area.

La dottoressa Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha assicurato che al più presto si procederà con la Valutazione e che, se e come certamente si renderà necessario, si produrranno le indicazioni necessarie alla mitigazione dell’impatto esistente.

Ringrazio Gabriele Molendini che per primo mi ha attenzionato sulla questione, e che con garbo e tenacia porta avanti questa campagna da anni, per il bene dell’intera comunità.

L’assessora Maraschio ha già convocato un tavolo sul tema, con l’obiettivo di un confronto aperto e collaborativo che porti a una giusta sintesi tra gli interessi del Ministero della Difesa e quelli, altrettanto importanti, di tutela dell’ambiente e della salute degli umani e degli animali. Questo è quello che ci auguravamo, questo è quello che deve succedere”.