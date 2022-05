Regione Puglia, maggioranza in fibrillazione per la nomina di Palese. Il Pd protesta, Metallo: “I dem prima forza in Puglia, ma sottorappresentati”

PUGLIA – La nomina di Rocco Palese, ex braccio destro di Fitto, ad assessore regionale esterno alla Sanità a mandato in fibrillazione la maggioranza governata da Michele Emiliano. I dem non ci stanno, soprattutto a Lecce. I mal di pancia nella sinistra sono ormai quotidiani. Donato Metallo, recordman di voti rimasto a bocca asciutta, esattamente come Blasi e Abaterusso 5 anni prima, ora alza la voce: “Ho atteso qualche giorno per metabolizzare, per approfondire i miei pensieri, prima di rendere pubbliche le mie riflessioni sulle nuove nomine del Presidente Emiliano.

Parto da una considerazione semplice, oggettiva:

Il Partito Democratico ha avuto una valanga di voti nelle scorse Regionali e ha espresso ben 15 consiglieri sui 27 di maggioranza.

6 sono i consiglieri appartenenti ai Popolari, 5 al gruppo Con, 1 al gruppo misto.

A questi 27 dopo le elezioni si sono aggiunti 4 colleghi appartenenti al Movimento 5 stelle, portando l’attuale maggioranza a 31 consiglieri.

Riferendomi ora alla giunta, questa la situazione:

– PD 15 consiglieri di cui 3 assessori

– Popolari 6 consiglieri di cui 2 assessori

– Con 5 consiglieri di cui 2 assessori, a questi si aggiunga anche il Capo di Gabinetto dello stesso Emiliano che ormai lavora alacremente per questo gruppo.

– Movimento 5 stelle 4 consiglieri di cui 1 assessore e 1 delega alla Cultura.

Da questi pochi dati emerge con immensa chiarezza la sotto rappresentazione in giunta, che è pesante, marcata, non tollerabile del Partito Democratico. Tale situazione nel Leccese diventa ancora più evidente, con il Pd che non esprime un solo assessore, pur essendo la lista che più ha contribuito alla elezione del presidente.

A fronte, oggi, di ben 3 assessori della provincia. Nessuno del Partito Democratico.

Questo il punto fondamentale, questo il centro di ogni disamina.

Perché parliamo di nomine ma ci riferiamo a una visione. Parliamo di assessori ma ci riferiamo a un progetto per la Puglia. Non è solo un fatto di posti, ma di idee, di modi, di futuro.

Su questo più e più volte ho richiesto con forza l’intervento di tutto il gruppo Dirigente del Partito a livello provinciale e regionale.

E ritengo pretestuoso, senza offendere nessuno, usare la nomina del Dottore Palese per gridare allo scandalo. Abbiamo nomine e incarichi fondamentali già ricoperti da persone che non appartengono alla Storia del centrosinistra.

Il Presidente Emiliano ha una sua creatura, “Insieme”, frutto di una confederazione di Con, Popolari e altri.

E sta facendo un percorso, lui sì, chiaro, definito. Condivisibile o no.

Il problema è che questo percorso non lo stia facendo il nostro Partito, che il nostro Partito pur avendo numeri e persone non li stia facendo valere.

Tutto questo sta portando a un corto circuito con realtà locali dove spesso si scontrano civici e PD, dove pur di accaparrare un voto ci si schiera là dove c’è un varco, non importa con chi ma basta esserci, e molte volte questo civismo non ha un perimetro di centro sinistra.

Tutto questo sta portando a un ulteriore corto circuito con occupazione di posizioni e nomine appartenenti a questo o a quell’assessore, dove il merito, la competenza non sempre sono il primo criterio di scelta.

Soprattutto, fatemelo dire perché per me resta la cosa più importante, il corto circuito più grande, quello che sarà difficile da sanare, è con le persone, gli elettori, che ancora una volta non comprendono come mai, si chiedono perché, e si convincono che la coerenza, la trasparenza, il rispetto dei patti, non siano valori di questa partita.

Per me invece questi valori lo sono. Eccome!

Ora tocca a noi, avere la schiena dritta, diventare un partito che insieme si muove, che ha una direzione, un orizzonte.

Costi quel che costi. Questa responsabilità dovrà essere di tutti, dagli amministratori degli enti locali, agli iscritti, ai gruppi dirigenti provinciali e regionali.

Lunedì a Bari ci sarà la riunione del Gruppo consigliare regionale, e poi insieme ai compagni ed agli amici dei Circoli decideremo cosa fare, quale decisione assumere. Con coraggio, con dignità.

Siamo il Partito Democratico, prima forza in Puglia e in Consiglio. Basta ricordarlo, a noi e a tutti”.