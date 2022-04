Carabiniere salentino fuori servizio salva una coppia da una violenta aggressione nei pressi del bar Commercio

LECCE – Era un sabato speciale per una coppia di fidanzatini che stavano facendo un giro in città, finché non si sono imbattuti in un “attaccabrighe molto pericoloso”, secondo alcuni testimoni. Tutto è partito da alcune parole rivolte alla ragazza, poi uno scambio verbale e quindi la fuga dei fidanzati, intorno alle 17:30 di oggi. Poteva finire molto male la serata, se non si fosse trovato a passare per caso, nei pressi del Bar Commercio, un carabiniere salentino operativo a Palermo, che cercava di godersi i suoi giorni di ferie in compagnia della fidanzata. Si chiama Enrico Montinaro, lavora a Palermo, è un 28enne, nell’arma da 4 anni, nell’esercito da 6: uno di quelli che hanno un forte senso del dovere e che svolgono il proprio lavoro con grande passione e spirito di servizio. Non è la prima volta che il militare salentino si trova di fronte a una situazione simile: in Sicilia ne ha viste già tante. Nei pressi del Bar Commercio, mentre il carabiniere fuori servizio percorreva la strada che va dal tribunale al bar Commercio notava una coppia che litigava con un uomo con la bici. “Ho visto che l’aggressore ha cercato prima di spaccare una bottiglia senza riuscirci e poi si è messo a inseguire i ragazzi – ci spiega – Poi, il tipo di è scagliato contro il ragazzo, prendendolo a pugni”. A quel punto i tanti testimoni presenti erano pietrificati. Il carabiniere è intervenuto tempestivamente, prima che fosse troppo tardi, qualificandosi e chiedendo all’uomo di fermarsi.

L’uomo, visibilmente ubriaco, si è scagliato con grande rabbia sui poveri malcapitati, secondo alcuni testimoni, inseguendoli per un breve tratto fino a bloccarli. Dopo aver intimato di fermarsi all’aggressore, il carabiniere che lavora nella compagnia intervento operativo, lo ha bloccato per evitare che facesse ancora violenza e ha chiamato i rinforzi. Se non fosse stato per il carabiniere, il giovane sarebbe rimasto in balia dell’uomo, perché nessuno interveniva. La ragazza era sotto shock. L’aggressore, in stato di alterazione, è un leccese, tra i 35 e i 40 anni: ha inveito anche contro i carabinieri. A Pasqua il carabiniere salentino sarà nuovamente a lavoro in Sicilia: fa piacere pensare che tra le nostre forze dell’ordine ci sono ragazzi come lui.