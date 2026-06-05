Frode nel settore oleario, concluse le indagini nei confronti di 9 indagati, tra loro anche pugliesi

Lecce – Nove indagati – di origine pugliese, siciliana e toscana – per frode, falso e commercio di olio non genuino, nell’ambito di traffici internazionali per circa 300mila chili di prodotto di pessima qualità di provenienza estera, spacciato come di origine “UE”.

Al termine di complesse ed approfondite indagini nel settore oleario a partire dal giugno 2023 sino a tutto il 2024, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Casarano, congiuntamente all’ICQRF Puglia e Basilicata, sono stati notificati i 9 provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini.

I reati contestati riguardano ipotesi di frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la falsità ideologica, la falsità nei registri telematici Sian, nonché l’emissione di fatturazioni false.

Il procedimento penale trae origine dal rinvenimento, presso uno stabilimento oleario salentino, di diverse partite di olio extravergine, ovvero olio vergine di oliva di origine nazionale, “UE e non UE” per complessivi 90mila chili circa, le quali, sottoposte a campionamento ed analizzate dal Laboratorio ICQRF di Catania, sono risultate irregolari non solo per le caratteristiche organolettiche, ma anche per la difformità dei parametri di purezza rispetto ai valori previsti dalla vigente normativa unionale, poiché sofisticati con oli diversi da quelli di oliva.

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria, sono infatti state sottoposte a sequestro sostanze atte a deodorare oli con pronunciati difetti organolettici (oli di oliva lampanti), nonché ad aromatizzarli per conferire loro sentori tipici degli oli extravergini di oliva.

Le successive attività investigative svolte, consentivano di ricostruire inoltre traffici internazionali per circa 300mila chili di oli extravergini e vergini di oliva di pessima qualità, provenienti da Paesi Terzi all’UE (Algeria e Albania), con prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli nazionali, con il coinvolgimento di società estere ubicate in Spagna, Portogallo, Francia ed Albania, attraverso l’emissione di fatture ritenute fittizie.

In questo modo il prodotto oleario introdotto nel territorio nazionale diveniva di origine ‘UE’. Considerato l’andamento del mercato degli anni appena trascorsi, contraddistinto da prezzi alti, si può ritenere che il valore dell’illecito accertato possa ammontare a circa 3 milioni di euro, generando altresì concorrenza sleale in danno dei produttori/commercianti onesti e dei consumatori.

E sulla questione è intervenuto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “L’operazione conferma l’efficacia dell’azione di contrasto alle frodi agroalimentari e testimonia l’impegno della Cabina di Regia dell’agroalimentare nella tutela della qualità delle produzioni italiane e delle imprese che operano nel rispetto delle regole – dice il ministro Lollobrigida – Questo Governo è al fianco degli imprenditori sani e di quanti investono nella trasparenza e nella legalità. Con il ColtivaItalia continueremo a rafforzare gli strumenti di sostegno e valorizzazione delle filiere agricole e agroalimentari nazionali, premiando il lavoro di chi produce qualità e difende il Made in Italy”.