Lumina World: un nuovo weekend di emozioni tra luce, musica e meraviglia nel cuore di Lecce

Prosegue a Parco di Belloluogo il viaggio immersivo di LUMINA WORLD – Il Parco delle Meraviglie di Luce, il grande evento che sta trasformando uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio dedicato alla scoperta, all’arte e all’intrattenimento per famiglie, turisti e visitatori provenienti da tutta la Puglia e da numerose regioni italiane.

Anche per il settimo weekend di programmazione, il percorso esperienziale offrirà al pubblico un ricco calendario di appuntamenti che unisce spettacolo dal vivo, installazioni artistiche, tecnologia immersiva e valorizzazione degli spazi verdi urbani, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica del territorio e ad ampliare l’offerta culturale e ricreativa della destinazione Puglia.

Venerdì 5 giugno il weekend si aprirà con l’atmosfera coinvolgente dell’Area Food Live, animata dal dj set di Enzo Getti e Sandro Sax, un connubio tra sonorità elettroniche e performance dal vivo capace di accompagnare il pubblico in una serata all’insegna della convivialità. Nell’Arena delle Meraviglie andrà invece in scena “Illusion 3D”, il mapping show che combina immagini, effetti visivi e proiezioni immersive per trasformare la luce in racconto.

Sabato 6 giugno sarà la volta dell’energia travolgente di Na Rumba Gitana, protagonista dell’Area Food Live con uno spettacolo musicale capace di coinvolgere il pubblico attraverso ritmi e sonorità dal respiro internazionale. A seguire, nell’Arena Show, il pubblico potrà assistere a “Notte d’Oriente”, il light show che fonde danza, coreografie luminose e suggestioni visive in una rappresentazione scenica dal forte impatto emozionale.

Domenica 7 giugno il programma culminerà con il ritorno a Lecce dei White Queen, tribute band dedicata ai grandi successi dei Queen che, dopo un tour europeo, farà tappa a LUMINA WORLD per una serata all’insegna della grande musica dal vivo. Nell’Arena delle Meraviglie sarà invece protagonista “Il Canto della Sirena”, visual show che unisce danza contemporanea, immagini immersive, luci e scenografie digitali per raccontare una storia ispirata al fascino e al mistero del mare.

L’esperienza proposta da LUMINA WORLD va ben oltre il singolo spettacolo. Il pubblico può infatti vivere una vera e propria Full Experience attraverso un percorso immersivo che attraversa le Lanterne Giganti a tema Aquarius, la Grotta della Sirena, il Portale degli Abissi, il video mapping monumentale, le incursioni artistiche di performer itineranti, le Cupole di Luce, le installazioni luminose firmate Parisi 1876, oltre all’area food, al lounge bar e agli spazi dedicati ai più piccoli con gonfiabili e attività di truccabimbi.

Attraverso un format che integra arte, innovazione, spettacolo e valorizzazione del patrimonio ambientale, LUMINA WORLD continua a rappresentare un’occasione di promozione territoriale e di animazione culturale, contribuendo ad arricchire l’offerta esperienziale della Puglia e a consolidare il ruolo di Lecce come destinazione capace di attrarre visitatori attraverso eventi di qualità e forte impatto emozionale.

I biglietti sono disponibili sia online sul sito ufficiale Lumina World, sia in loco presso la biglietteria di Lumina World con diverse formule tra tariffe promozionali e standard che includono l’accesso completo a tutte le attrazioni del parco.