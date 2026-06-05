Calendario serie A: il Lecce apre fuori col Venezia, poi c’è la Roma in casa

Per la prima giornata di serie A prevista per il 23 agosto, il Lecce sarà impegnato in trasferta a Venezia e proseguirà con la sfida alla Roma per la prima in casa. L’ultima del 2026 sarà al Via del Mare con l’Inter mentre la prima del 2027 vedrà i giallorossi impegnati a Como. Fiorentina – Lecce sarà la 19ª ed ultima giornata del girone di andata, il girone di ritorno si aprirà ospitando l’Udinese e terminerà con la gara casalinga con il Venezia.
GIRONE DI ANDATA
1ª giornata: Venezia – LECCE
2ª giornata: LECCE – Roma
3ª giornata: Cagliari – LECCE
4ª giornata: LECCE – Monza
5ª giornata: Milan – LECCE
6ª giornata: LECCE – Bologna
7ª giornata: Udinese – LECCE
8ª giornata: LECCE – Juventus
9ª giornata: Frosinone – LECCE
10ª giornata: LECCE – Genoa
11ª giornata: Torino – LECCE
12ª giornata: Lazio – LECCE
13ª giornata: LECCE – Atalanta
14ª giornata: Napoli – LECCE
15ª giornata: LECCE – Sassuolo
16ª giornata: LECCE – Inter
17ª giornata: Como – LECCE
18ª giornata: LECCE – Parma
19ª giornata: Fiorentina – LECCE
GIRONE DI RITORNO
1ª giornata: LECCE – Udinese
2ª giornata: LECCE – Torino
3ª giornata: Genoa – LECCE
4ª giornata: LECCE – Napoli
5ª giornata: Monza – LECCE
6ª giornata: LECCE – Frosinone
7ª giornata: Bologna – LECCE
8ª giornata: LECCE – Como
9ª giornata: Parma – LECCE
10ª giornata: Roma – LECCE
11ª giornata: LECCE – Lazio
12ª giornata: Juventus – LECCE
13ª giornata: Sassuolo – LECCE
14ª giornata: LECCE – Milan
15ª giornata: LECCE – Cagliari
16ª giornata: Inter – LECCE
17ª giornata: LECCE – Fiorentina
18ª giornata: Atalanta – LECCE
19ª giornata: LECCE – Venezia