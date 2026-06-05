Calendario serie A: il Lecce apre fuori col Venezia, poi c’è la Roma in casa

Per la prima giornata di serie A prevista per il 23 agosto, il Lecce sarà impegnato in trasferta a Venezia e proseguirà con la sfida alla Roma per la prima in casa. L’ultima del 2026 sarà al Via del Mare con l’Inter mentre la prima del 2027 vedrà i giallorossi impegnati a Como. Fiorentina – Lecce sarà la 19ª ed ultima giornata del girone di andata, il girone di ritorno si aprirà ospitando l’Udinese e terminerà con la gara casalinga con il Venezia.

GIRONE DI ANDATA

1ª giornata: Venezia – LECCE

2ª giornata: LECCE – Roma

3ª giornata: Cagliari – LECCE

4ª giornata: LECCE – Monza

5ª giornata: Milan – LECCE

6ª giornata: LECCE – Bologna

7ª giornata: Udinese – LECCE

8ª giornata: LECCE – Juventus

9ª giornata: Frosinone – LECCE

10ª giornata: LECCE – Genoa

11ª giornata: Torino – LECCE

12ª giornata: Lazio – LECCE

13ª giornata: LECCE – Atalanta

14ª giornata: Napoli – LECCE

15ª giornata: LECCE – Sassuolo

16ª giornata: LECCE – Inter

17ª giornata: Como – LECCE

18ª giornata: LECCE – Parma

19ª giornata: Fiorentina – LECCE

GIRONE DI RITORNO

1ª giornata: LECCE – Udinese

2ª giornata: LECCE – Torino

3ª giornata: Genoa – LECCE

4ª giornata: LECCE – Napoli

5ª giornata: Monza – LECCE

6ª giornata: LECCE – Frosinone

7ª giornata: Bologna – LECCE

8ª giornata: LECCE – Como

9ª giornata: Parma – LECCE

10ª giornata: Roma – LECCE

11ª giornata: LECCE – Lazio

12ª giornata: Juventus – LECCE

13ª giornata: Sassuolo – LECCE

14ª giornata: LECCE – Milan

15ª giornata: LECCE – Cagliari

16ª giornata: Inter – LECCE

17ª giornata: LECCE – Fiorentina

18ª giornata: Atalanta – LECCE

19ª giornata: LECCE – Venezia