Il mondo di Oz: secondo appuntamento col Teatro Ragazzi al Cavallino Bianco di Galatina domenica 3 aprile

GALATINA (Lecce) – Domenica 3 aprile, alle ore 17.30, torna l’appuntamento con il Teatro Ragazzi del Cavallino Bianco di Galatina.

Il secondo appuntamento di “La domenica non si va a scuola”, la rassegna dedicata appunto ai ragazzi, si inserisce nella programmazione promossa dal Comune di Galatina e organizzata dall’associazione OTSE (Officine Theatrikés Salento Ellàda).

Domenica sarà la volta de “Il mondo di Oz”, una rilettura in chiave pedagogica della celebre non-fiaba che potrebbe far riflettere sulla necessità di valorizzare ciò che già abbiamo dentro, invece di cercarlo fuori di noi. Il tutto raccontato e manovrato a vista tra mille colori, pupazzi giganti e attori. Un metaforico viaggio della piccola Dorothy nel meraviglioso mondo di Oz per una produzione Compagnia Teste di Legno.

con Biagio Tabella, Carolina Bocchi Monti, Martina Tabella

voci registrate Biagio Tabella, Martina Tabella, Roberta Lisi, Massimo Tundo

Inizio ore 17.30. Biglietti da 10 a 6 euro.

Info e prenotazioni: Tel. 3287391140

Biglietteria: martedì e giovedì 16:30 – 19:30, sabato 10:00 – 13:00