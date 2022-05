LECCE – Questa mattina l’Università del Salento ha conferito la laurea honoris causa in “Management engineering” al Presidente di Federlogistica Luigi Merlo. La cerimonia, che si è svolta nel centro congressi del complesso Ecotekne, ha visto gli interventi del Rettore Fabio Pollice, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione Antonio Ficarella, della viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, della Presidente del consiglio didattico del corso di laurea magistrale in Ingegneria industriale Maria Grazia Gnoni e del professor Gianpaolo Ghiani, docente di Ricerca operativa.

«Il Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione partecipa attivamente ad attività concernenti la gestione dei traffici portuali e la logistica», ha spiegato il professor Giuseppe Tomasicchio, docente di Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia, «Per questo, con il conferimento della laurea honoris causa, si è inteso onorare l’esperienza e la competenza di Luigi Merlo nel gestire e implementare, anche a livello legislativo, la gestione dei porti italiani e la logistica a essi legata, aprendo sempre nuove prospettive mirate a sviluppare il settore del trasporto delle merci».

Luigi Merlo (La Spezia, 1965) ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Assessore ai Porti, trasporti, infrastrutture e logistica della Regione Liguria (2005-2008); membro dei comitati portuali delle Autorità Portuali di Genova, di Savona e della Spezia; Presidente dell’Autorità Portuale di Genova (2008-15), del Retroporto di Alessandria (2008-2012) e di Assoporti – Associazione dei porti italiani (2012-2013); consigliere di amministrazione di Aeroporto di Genova Spa e vice Presidente di “Rete”, associazione per la collaborazione tra i porti e le città. Nominato dal Presidente della Repubblica Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, è stato inoltre componente del gruppo di lavoro del Ministro Maurizio Lupi per la riforma portuale, consigliere del Ministro Graziano Delrio per la portualità e la logistica e direttore relazioni istituzionali per l’Italia del Gruppo Msc.

Nel luglio 2018 è stato eletto presidente di Federlogistica, la federazione italiana delle imprese di logistica, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali e retroportuali, operatori portuali, imprese portuali, retroportuali e aeroportuali. È stato inoltre membro del comitato scientifico dell’osservatorio infrastrutture, trasporti e logistica di EURISPES, ha tenuto lezioni agli studenti dell’ultimo anno della facoltà di economia marittima e dei trasporti di Genova e al Master MEMIT Università Bocconi Milano (Master in Economia e management dei trasporti, delle infrastrutture e della supply chain), ed è stato socio fondatore del Museo Nazionale dei trasporti di La Spezia.