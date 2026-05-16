Consorzi di bonifica, Mazzotta: chiediamo report degli interventi effettuati nell’ultimo anno

“Abbiamo organizzato manifestazioni, depositato decine e decine di atti consiliari, ma la Regione continua a non sospendere le cartelle dei Consorzi di Bonifica pervenute ai nostri agricoltori. Così, posto che, come è noto, si richiede il pagamento alle aziende agricole per servizi scarsissimi o addirittura inesistenti, vogliamo procedere in un’altra direzione e depositerò nelle prossime ore un’interrogazione per avere un report preciso e dettagliato degli interventi pubblici di bonifica e dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere effettuate almeno nell’ultimo anno. A fronte di questi dati, sarà ancora più chiaro quanto sia odiosa la pratica di chiedere soldi a chi non riceve alcun servizio e che già affronta tantissime difficoltà per portare avanti il proprio lavoro. Ho provveduto a depositare anche una mozione con la stessa richiesta, unitamente alla sospensione delle procedure per il pagamento del tributo 630”. Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.