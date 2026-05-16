Assalto armato al supermercato poco prima della chiusura, banditi in fuga col bottino

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Rapina a mano armata nella serata di ieri ai danni del supermercato Eurospin di Sogliano Cavour. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i carabinieri della stazione di Cutrofiano dopo l’allarme scattato intorno alle 20.30, poco prima della chiusura dell’attività commerciale, già presa di mira da un analogo episodio nel gennaio scorso.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto coperto e armati di pistola e fucile avrebbero fatto irruzione nel discount minacciando la cassiera. La dipendente, sotto shock, avrebbe consegnato il denaro custodito nel registratore di cassa: circa 1000 euro in contanti.

Dopo essersi impossessati del bottino, i rapinatori si sono allontanati rapidamente a bordo di una Nissan Micra scura, probabilmente guidata da un complice rimasto all’esterno.

Nessuna persona è rimasta ferita. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini acquisendo le testimonianze dei presenti e le immagini degli impianti di videosorveglianza per risalire ai responsabili del colpo.