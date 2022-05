Puglia Popolare pronta per le amministrative nel Salento

GALATINA (Lecce) – Per la tornata del prossimo 12 giugno Puglia Popolare sarà presente in tutte le maggiori realtà del Salento con propri candidati e nella città di Galatina con una propria lista a sostegno del Sindaco uscente Marcello Amante. Avremo nostri candidati nei Comuni di San Cesareo, Salice Salentino, Otranto, Matino, Aradeo, Galatone, Ortelle e Melendugno.

“Il radicamento del Movimento culminato con l’elezione del Consigliere Provinciale Gigi Valente continua ad essere attrattivo e presente quasi in tutti i Comuni del Salento. – dichiara il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei – la sua presenza organizzata è una realtà in tutto il territorio pugliese con la presentazione di proprie liste nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti come avvenuto a Barletta, Molfetta, Castellana, Santeramo, Bitonto, Giovinazzo e Canosa”.

“Il civismo moderato si dimostra la via preferenziale per l’ascesa in politica dei tanti amici ed amiche delusi dai partiti canonici privi di democrazia interna”.

