Ballottaggio a Galatina, nessun apparentamento per Amante e Vergine: ballottaggio incerto fino all’ultimo voto

GALATINA – Gli elettori galatinesi sono a un bivio: domenica prossima si deciderà il loro futuro. Nessuno dei due candidati in campo rilascia dichiarazioni sull’argomento alleanze, ma già si sapeva che nessuno avrebbe chiuso apparentamenti ufficiali dopo una campagna elettorale in cui ha dominato il “tutti contro tutti”. Oggi è scaduto il termine per presentare un eventuale apparentamento. Dunque, è da apprezzare la coerenza del sindaco uscente, Marcello Amante, ma anche del volto nuovo della politica, l’imprenditore Fabio Vergine: le loro squadre, però, secondo le indiscrezioni che circolano, continuano a lavorare per convincere alcuni candidati di Sandra Antonica e di Antonaci a convergere nelle rispettive coalizioni. È certo però che le eventuali adesioni non ufficiali non determineranno con certezza lo spostamento di tutti i voti che hanno acquisito i singoli candidati. In queste ore si lavora sugli incerti.

C’è da mettere in conto che ad Antonaci potrebbe convenire il sostegno a Vergine (con un certo realismo politico), in quanto l’eventuale elezione di quest’ultimo gli assicurerebbe l’ingresso in Consiglio, cosa che non potrebbe accadere con la riconferma del sindaco uscente, che determinerebbe l’elezione di un altro consigliere. Le bocche restano cucite, si lavora dietro le quinte. Vergine parte da 5992 voti (38,75%): se Galatina fosse stato un paese con meno di 15mila abitanti, sarebbe già sindaco. Il primo cittadino uscente, Marcello Amante, ha totalizzato il 31,44% dei voti. Ma si sa che con il secondo turno bisogna azzerare tutto: nulla è scontato.