L’area di influenza politica di Emiliano si allarga in Puglia, da 40 a 50 Comuni. Tutto pronto per la ribalta nazionale

BARI – L’area di Michele Emiliano si allarga in Puglia: i calcoli li fa lui stesso. “La coalizione che oggi guida la Puglia prima del voto governava in 20 comuni su 50, oggi siamo saliti a 40 su 50 – spiega il governatore della Puglia – Nei comuni sotto i 15 mila abitanti si passa da 12 comuni a 26, nei comuni sopra i 15mila abitanti passiamo da 8 a 14 Comuni governati. Un risultato importante che viviamo oggi con spirito di squadra e grande senso di responsabilità. Adesso che le elezioni sono concluse auguro a tutti i nuovi sindaci eletti buon lavoro con lo spirito di leale collaborazione che sempre contraddistingue il nostro servizio per la comunità”.

Il presidente della Regione Puglia, tutto sommato, resta con un piede anche dentro anche a Galatina, dove un suo assessore, Sebastiano Leo, è il principale alleato di Fabio Vergine e poco importa che dentro la coalizione ci siano anche i leghisti che fanno capo a Marti e De Blasi, perché lo stesso Stefano Minerva (uomo vicinissimo al governatore, dirigente Pd, presidente della Provincia e sindaco di Gallipoli) governa con un big leghista (Di Mattina).

Nel Salento, comunque, i due comuni più popolosi che sono andati al voto a giugno hanno un collegamento con Emiliano. A Galatone vince Flavio Filoni, un sindaco che fa riferimento al centrosinistra regionale, mentre a Galatina ci sono alcuni esponenti della maggioranza Vergine che fanno capo al governatore pugliese. Nonostante il Pd abbia perso, scegliendo Amante, Emiliano può mantenere un collegamento privilegiato con il sindaco galatinese. Le politiche trasversali del governatore hanno dato i loro frutti: in vista delle elezioni parlamentari emiliano può contare su molti uomini operativi nelle amministrazioni locali pugliesi. Gli equilibri politici pugliesi si sono modificati in senso favorevole per il presidente della Regione Puglia, che continua a lavorare per la ribalta nazionale.

BARLETTA. TUPPUTI (CON EMILIANO): “PREMIATA LISTA DI CON, CITTADINI CHIEDONO NUOVA POLITICA”

Il presidente del Gruppo consiliare di Con Emiliano, Giuseppe Tupputi esulta:

“L’esito delle elezioni amministrative di Barletta richiede un’attenta e lucida riflessione da parte di chi ha sostenuto, con passione e convinzione, la candidatura di Santa Scommegna. A lei va la nostra gratitudine per aver avuto il coraggio di affrontare una sfida notoriamente difficile: i cittadini hanno bocciato la coalizione di centrosinistra che si è rivelata assopita, nei suoi riferimenti storici, in un modus operandi di difficile comprensione e dalle sfumature tipiche della vecchia politica. E non funziona più. A conferma di questo c’è il dato importantissimo della lista di Con Emiliano: siamo riusciti ad esprimere, per la seconda volta consecutiva, il consigliere comunale più votato in assoluto, ovvero Rosa Tupputi. Abbiamo lavorato a lungo e con estremo senso di abnegazione per raggiungere questo traguardo e gli elettori ce lo hanno riconosciuto. Il messaggio emerso dalle urne, perciò, è chiaro: i barlettani ci chiedono rinnovamento e se lo proponiamo, ci premiano. Ci chiedono una politica che torni tra la gente, uscendo dalle stanze di palazzo, e che sappia guardare alle esigenze collettive. Esattamente ciò che insegna il nostro presidente Emiliano ed è quello che abbiamo cercato di fare, con successo. Oggi, quindi, ci spetta la responsabilità ed il compito di interpretare con rinnovato slancio i bisogni del territorio e di essere all’altezza del ruolo di riferimento che gli elettori hanno affidato alla lista di Con. Al sindaco Cannito facciamo i nostri auguri di buon lavoro nella speranza, per il bene della città, che sappia traghettare l’amministrazione con una visione che non ha avuto nel recente passato: la vittoria, lo dicono i numeri, è stata la sua e non quella della coalizione che lo ha sostenuto e che ha avuto il solo merito di salire su un carro vincente”.