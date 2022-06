Nel leccese 16 Comuni al voto: le squadre e l’affluenza. Seggi aperti fino alle 23 per il referendum sulla giustizia: 5 punti importanti. Spoglio delle comunali da domani

LECCE – Si torna al voto per rinnovare i Consigli comunali di 16 paesi della provincia leccese (in Puglia si vota anche in due capoluoghi di provincia: Barletta e Taranto) e per avere il parere dei cittadini su 5 importanti quesiti referendari che potrebbero riformare la giustizia. L’affluenza è bassa: per la validità del voto referendario è necessario superare il 50 per cento degli aventi diritto al voto. Buona, invece, l’affluenza nei 16 comuni leccesi. Per quanto riguarda il referendum, si parte dalla separazione delle funzioni per i magistrati (una vecchia proposta per distinguere il ruolo del giudice da quello della pubblica accusa, separando le carriere), poi la legge Severino (evitare sospensioni dalle cariche elettive quando non c’è una condanna definitiva). Gli altri 3 quesiti riguardano i limiti per la custodia cautelare (solo nei casi di reati non violenti), le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati (se vincesse il sì, potrebbero essere valutati anche da autorevoli esponenti che non fanno parte della loro categoria). Lo spoglio per il referendum comincerà già da questa notte, mentre per le comunali bisognerà attendere domani mattina.

16 COMUNI AL VOTO: ECCO I CANDIDATI SINDACI E L’AFFLUENZA

Aradeo è uno dei 16 Comuni al voto: la morte prematura del sindaco Arcuti ha costretto il paese a nuove elezioni. L’ingegnere 41enne Giovanni Mauro, ex assessore all’Ambiente della giunta Arcuti è il candidato sindaco della lista “Aradeo Cambia”, gruppo che annovera anche alcuni esponenti del Pd, il figlio dell’ex sindaco Nicola Arcuti ed è appoggiata dagli assessori regionali Sebastiano Leo, Alessandro Delli Noci, Annarita Maraschio e Loredana Capone. Lo sfidante è Gerardo Filippo, appoggiato da una parte del centrodestra. C’è una lunga coda ai seggi, già dalla prima mattina.

Castrignano de’ Greci vede il sindaco uscente, Roberto Casaluci impegnati a fare il bis: riconfermata gran parte della squadra di “Progetto democratico”. Gli avversari hanno schierato il cugino del sindaco uscente: Vincenzo Casaluci. L’affluenza è al 19% alle 12.

A Castro il sindaco uscente Fersini prova il bis contro Alfonso Capraro, candidato sindaco da distinguere dal vicesindaco Alberto Capraro, con una lista civica a tutti gli effetti, con varie sensibilità, in campo ancora una volta.

Galatina è il centro più popoloso al voto dei 16 comuni leccesi, dove si potrebbe andare al ballottaggio. La corsa è a 4: il sindaco uscente Marcello Amante (che si è alleato con Italia viva), viene sfidato dalla ex sindaca di centrosinistra Sandra Antonica (appoggiata ufficialmente da Pd e M5S), da Antonio Antonaci, ex dirigente Pd, con una storia coerente di sinistra, e dall’imprenditore Fabio Vergine, volto nuovo della politica locale sostenuto da un movimento civico, sul quale convergono anche esponenti noti del centrosinistra regionale (Metallo e Leo), come esponenti di centrodestra e civici vari.

L’altro comune molto popoloso, oltre i 15 mila abitanti (e quindi con possibilità di ballottaggio), è Galatone, dove la corsa è diventata a 4 con l’improvvisa candidatura di Sebastiano Zenobini (con Galatone Bene Comune). Il sindaco uscente, Flavio Filoni è in campo con 7 liste, come la sua avversaria Annamaria Campa. quarta coalizione in campo è guidata da Emanuela Settimo De Mitri con tre liste.

A Guagnano il medico in pensione Claudio Maria Sorrento non si candida più. In campo ci sono Pino Marcucci, anche lui medico (orbita nel centrodestra), l’attuale segretario del Pd (con lista civica Futura) Francois Imperiale e l’attuale vicesindaco Danilo Verdoscia.

Leverano torna al voto con Marcello Rolli, sindaco civico di sinistra, che tenta il bis con gli uomini del Pd, Verdi, Con di Michele Emiliano e i Popolari in coalizione. Anche Cosimo Durante sostiene il sindaco uscente. Lo sfida Giovanni Biasi candidato sindaco vicino a Pippi Mellone. Affluenza al 18% alle 12.

A Matino in campo c’è solo il Sindaco uscente Giorgio Toma, civico, candidato per il bis. Gli avversari non sono riusciti a portare a casa una lista. Unico avversario dell’attuale primo cittadino è il quorum.

Nel Comune di Melendugno (10mila abitanti, 6 Marine e due centri interni) Marco Potì ha già fatto due mandati, ma sostiene la coalizione di centrosinistra, con radici nello storico partito socialista e qualche movimento civico: il candidato di questa coalizione è Simone Dima. A sfidarlo c’è “Una storia in comune” una civica che porta avanti la candidatura Maurizio Cisternino, ex assessore della giunta Potì, ha chiuso un accordo col il gruppo nato da meno di un anno “Futuro Adesso”, di cui fa parte l’attuale minoranza, e Pd. Affluenza al 33% alle 14.

Il Comune di Ortelle saluta il sindaco Rausa Francesco, che ha già fatto 3 mandati. Si candiderà il suo vicesindaco in continuità con il gruppo uscente “Insieme per Ortelle e Vignacastrisi, Edoardo De Luca, classe ‘73. L’avversario, che è riuscito ad amalgamare le opposizioni, è Alessandro Caputo. Affluenza: 300 votanti su 961 alle 13.

A Otranto (circa 6mila abitanti) Pierpaolo Cariddi prova a fare il bis contro l’avversario di sempre: Luca Bruni.

A Ruffano il sindaco uscente Antonio Rocco Cavallo, viene sfidati da Pasquale Gaetani, che ha solo 9 candidati con una civica, e Massimo Cantoro.



A Salice Salentino: Tonino Rosato, sindaco uscente, non si candida: il vicesindaco Cosimo Leuzzi prova a prendere il suo posto (la squadra resta unita, tranne per la Cuppone che esce e Ianne che entra). Ecco gli sfidanti: Cosimo Gravili, con una coalizione civica, Enzo Marinaci (segretario Pd) e una quarta lista guidata da Sonia Cuppone (vicina a Gabellone), che abbandona la squadra di maggioranza. Affluenza al 22,7 % alle 12.

Come per Matino, anche a San Cassiano non c’è partita: il sindaco uscente, Gabriele Petracca, non si ripropone. Al suo posto Oronzo Lazzari.

A San Cesario di Lecce: l’ex sindaco Fernando Coppola, disarcionato da alcuni membri della sua maggioranza, sfida il suo ex vicesindaco, Giuseppe Distante, e la leader dell’opposizione dei 5 anni scorsi, Fabiana del Cuore (unica candidata sindaca donna in campo).

Scorrano vuole dimenticare in fretta i bui tempi del commissariamento: in campo per le corsa a sindaco Vincenzo Blandolino, da non confondere con Mario, che sta con l’ex sindaco, oggi candidato alla carica di primo cittadino, Mario Pendinelli. Anche Fernando Presicce si candida a sindaco.