Asl di Lecce senza pace: arriva il commissario Rossi. Un altro direttore costretto a dimettersi per un’inchiesta giudiziaria

LECCE – L’Asl leccese ancora una volta travolta dalla bufera giudiziaria. Era il 7 marzo 2019 quando su questo giornale annunciammo che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in seguito alle dimissioni del dott. Ottavio Narracci da Direttore generale, aveva nominato il dottor Rodolfo Rollo commissario della Asl Lecce. Il dirigente dimissionario era stato travolto dall’inchiesta giudiziaria “favori e giustizia” che gli è costata il posto di lavoro. A 3 anni di distanza tocca a Rodolfo Rollo, direttore 62enne, con una lunga carriera ai vertici della Asl leccese. Oggi, 8 luglio 2022, la Giunta regionale, riunita per questa occasione, ha preso atto delle dimissioni del direttore generale Rodolfo Rollo e ha nominato con decorrenza immediata commissario straordinario della Asl Lecce il dott. Stefano Rossi.



Un ritorno di scandali che si unisce ad altre vicende giudiziarie che hanno danneggiato l’immagine dell’ente. Per sapere come andrà a finire chissà quanti anni bisognerà attendere, nel frattempo restiamo garantisti e lasciamo che la magistratura faccia il suo lavoro.



Link Sponsorizzato